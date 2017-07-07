Бразильянки отдыхают! «Самую красивую попку Китая» видели?..

Кажется, что жизнь девушек с подтянутой фигурой идеальна: любой наряд смотрится шикарно, да и толпы поклонников придают уверенности в себе. Однако 19-летняя китаянка Гао Цянь, которая недавно победила в конкурсе на самую привлекательную пятую точку в стране, уже и не рада, что часами потела в спортзале. Гао утверждает, что повышенное внимание со стороны мужчин ей опостылело.

В конце июня 19-летнюю Гао Цянь признали обладательницей «самых красивых ягодиц» в Китае. Девушка приняла участие в конкурсе, задуманном как аналог бразильского «Мисс Бум-Бум», и обошла 50 соперниц.

Радость от триумфа омрачают лишь новоиспеченные поклонники, которые не могут отвести своих глаз от подтянутой попки Гао.

Теперь китаянка даже стесняется носить облегающую одежду и предпочитает бесформенные наряды свободного кроя, скрывающие ее выдающиеся формы.

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«Я перестала выходить на улицу в легинсах из-за того, что окружающие пристально рассматривают мои «тылы». Мне было очень неприятно, когда из-за меня поругалась пара. Молодой человек восхитился моими ягодицами, что очень не понравилось его подруге», — поделилась Гао Цянь с изданием The Daily Mail.

Фигура мисс Цянь — результат упорной работы в спортзале и правильного питания. Во время подготовки к конкурсу она тренировалась каждый день по шесть часов.

В своем влоге девушка призналась, что она тысячу раз в сутки приседала и делала выпады. К пластическим хирургам Гао никогда не обращалась и утверждает, что округлых форм добилась сама. Однако своим эталоном красоты девушка, которая при росте 170 сантиметров весит 60 килограммов, считает Ким Кардашян.

Гао Цянь - обладательница самых красивых ягодиц в Китае

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