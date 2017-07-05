Слишком откровенные фото Семенович и компании возмутили поклонников

На днях в Москве прошли съемки видео на сингл Анны Семенович «Хочу быть с тобой». Давний приятель популярной российской певицы Алексей Воробьев выступил в качестве режиссера этого клипа и поделился с фолловерами несколькими снимками со съемочной площадки, вызвав нешуточные споры среди Интернет-пользователей.

Поправив здоровье в солнечной Греции, 37-летняя Анна Семенович решила вернуться к работе и снять клип на свой новый хит «Хочу быть с тобой». Режиссером ролика стал Алексей Воробьев, который

велел звезде надеть весьма откровенную комбинацию, а ее партнерше Ольге Ермаковой — принять вызывающую позу лежа.

«Каждый занимается своим делом. Лично я позирую», — подписала Семенович один из снимков, который выложила в свой Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. — Прим. ред.).

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На фото актер Гусейн Гасанов, также участвовавший в съемках, как завороженный уставился на пышный бюст Анны.

В итоге комментаторы назвали свежие фотографии в микроблогах Воробьева и Семенович «почти что иллюстрациями к Камасутре», хотя Алексей поспешил оправдаться:

«Прежде чем дать задачу актерам, я как режиссер просто обязан всегда проверять достоверность и правдивость действия в предлагаемых обстоятельствах на себе».

А что вы думаете по поводу этих провокационных снимков?

Instagram:

Instagram:

Instagram:

Задумалась 👀#сьемиклипа #анясеменович #хочубытьстобой #позитивщики❤️❤️❤️ A post shared by Анна Семенович (@ann_semenovich) on Jul 6, 2017 at 5:54am PDT

Instagram:

Выбирать правильный ракурс для съемки- это очень ответственный, творческий и увлекательный процесс 🤔 @ann_semenovich в клипе #ХочуБытьСТобой Режиссер #АлексейВоробьев A post shared by Алексей Воробьев-🅐🅛🅔🅧 🅢🅟🅐🅡🅡🅞🅦. (@mr.alexsparrow) on Jul 6, 2017 at 11:16am PDT

Instagram:

Прежде чем дать задачу актёрам, я как режиссёр, просто обязан всегда проверять достоверность и правдивость действия в предлагаемых обстоятельствах на себе, чтобы не требовать от артистов того, что не может быть правдой. Так что вот... проверяю правдивость действия в предлагаемых обстоятельствах на съёмках клипа @ann_semenovich #ХочуБытьСТобой :)))) A post shared by Алексей Воробьев-🅐🅛🅔🅧 🅢🅟🅐🅡🅡🅞🅦. (@mr.alexsparrow) on Jul 5, 2017 at 12:52pm PDT

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