Слишком откровенные фото Семенович и компании возмутили поклонников

На днях в Москве прошли съемки видео на сингл Анны Семенович «Хочу быть с тобой». Давний приятель популярной российской певицы Алексей Воробьев выступил в качестве режиссера этого клипа и поделился с фолловерами несколькими снимками со съемочной площадки, вызвав нешуточные споры среди Интернет-пользователей.
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Поправив здоровье в солнечной Греции, 37-летняя Анна Семенович решила вернуться к работе и снять клип на свой новый хит «Хочу быть с тобой». Режиссером ролика стал Алексей Воробьев, который
велел звезде надеть весьма откровенную комбинацию, а ее партнерше Ольге Ермаковой — принять вызывающую позу лежа.
«Каждый занимается своим делом. Лично я позирую», — подписала Семенович один из снимков, который выложила в свой Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. — Прим. ред.).
На фото актер Гусейн Гасанов, также участвовавший в съемках, как завороженный уставился на пышный бюст Анны.
В итоге комментаторы назвали свежие фотографии в микроблогах Воробьева и Семенович «почти что иллюстрациями к Камасутре», хотя Алексей поспешил оправдаться:
«Прежде чем дать задачу актерам, я как режиссер просто обязан всегда проверять достоверность и правдивость действия в предлагаемых обстоятельствах на себе».
А что вы думаете по поводу этих провокационных снимков?
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Прежде чем дать задачу актёрам, я как режиссёр, просто обязан всегда проверять достоверность и правдивость действия в предлагаемых обстоятельствах на себе, чтобы не требовать от артистов того, что не может быть правдой. Так что вот... проверяю правдивость действия в предлагаемых обстоятельствах на съёмках клипа @ann_semenovich #ХочуБытьСТобой :))))