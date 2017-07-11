Держитесь, мужчины! Горячая бразильянка кокетничает в микро-бикини

 

Фото: Vida Press/Splash

 

«Ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио решила насладиться летом по полной и сначала вместе с друзьями отправилась отдохнуть на греческий остров Миконос, а потом - на столь любимую всеми знаменитостями Ибицу. Там супермодель и поймали вездесущие папарацци, которые запечатлели красавицу, кокетничающую одновременно с двумя мужчинами.

Еще по этой теме

Море, солнце и сногсшибательная темпераментная красотка-бразильянка в сексуальном бикини...

Уж не знаем, позавидовать этим счастливчикам, оказавшимся рядом с ней, или пожалеть, ведь можно же сразу три удара получить - солнечный, тепловой и сердечный!

Держитесь, мужчины, ну а Алессандра - браво! Ей 36 лет, и у нее тело мечты, идеальное - с какого ракурса ни взгляни, тем более если учесть, что снимки сделаны фоторепортерами, и модель на них не позирует на камеру, а просто веселится на отдыхе...

Алессандра Амбросио в сексуальном бикини кокетничает на пляже

Фото: Алессандра Амбросио в сексуальном бикини кокетничает на пляже0

Реклама
Еще по этой теме
Жарко! Польская красавица-модель наслаждается отдыхом на пляже

Жарко! Польская красавица-модель наслаждается отдыхом на пляже

ФОТО: Французская модель так сексуально загорает, что жарко всем!

ФОТО: Французская модель так сексуально загорает, что жарко всем!

Бразильская модель показала слишком много прелестей на пляже

Бразильская модель показала слишком много прелестей на пляже


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 160000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 590 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Несмотря на непогоду, российские звезды отдыхают в Юрмале Showbiz

ФОТО: Несмотря на непогоду, российские звезды отдыхают в Юрмале

Экс-сотрудница Facebook позволит людям стать телепатами Hi-Tech

Экс-сотрудница Facebook позволит людям стать телепатами

Уимблдон: вокруг теннисистки Остапенко разгорелся скандал Новости

Уимблдон: вокруг теннисистки Остапенко разгорелся скандал

В США «умная» колонка распознала угрозу и сама вызвала полицию Hi-Tech

В США «умная» колонка распознала угрозу и сама вызвала полицию

Паулина Андреева рассказала о совместном быте с Бондарчуком Showbiz

Паулина Андреева рассказала о совместном быте с Бондарчуком

Супермодели

Отдых

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
GALVENAIS GRĀMATVEDIS
GALVENAIS GRĀMATVEDIS
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
http://alkoutlet.lv

Темы

 