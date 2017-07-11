Держитесь, мужчины! Горячая бразильянка кокетничает в микро-бикини

«Ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио решила насладиться летом по полной и сначала вместе с друзьями отправилась отдохнуть на греческий остров Миконос, а потом - на столь любимую всеми знаменитостями Ибицу. Там супермодель и поймали вездесущие папарацци, которые запечатлели красавицу, кокетничающую одновременно с двумя мужчинами.

Море, солнце и сногсшибательная темпераментная красотка-бразильянка в сексуальном бикини...

Уж не знаем, позавидовать этим счастливчикам, оказавшимся рядом с ней, или пожалеть, ведь можно же сразу три удара получить - солнечный, тепловой и сердечный!

Держитесь, мужчины, ну а Алессандра - браво! Ей 36 лет, и у нее тело мечты, идеальное - с какого ракурса ни взгляни, тем более если учесть, что снимки сделаны фоторепортерами, и модель на них не позирует на камеру, а просто веселится на отдыхе...















Aizvērt Алессандра Амбросио в сексуальном бикини кокетничает на пляже Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News







Реклама

Еще по этой теме