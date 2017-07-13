Смотрите, как выглядят самые сексуальные молодожены этого лета!

Бразильская модель нижнего белья Наталия Боргес, украсившая обложку одного из номеров журнала Sports Illustrated, в последнее время все чаще попадает в объективы фотокамер папарацци, а следом и на страницы Интернет-изданий. И это вовсе не удивительно - девушка очень красива и невероятно сексуальна, а ее безупречным телом в бикини можно любоваться без конца.

Не так давно вездесущие папарацци засняли красавицу-бразильянку на пляже в Майами, и это были жаркие кадры!

ЧИТАЙ НА TVNET: Модель нижнего белья наслаждается солнечными ваннами в Майами

Затем

31-летняя Боргес попала в объективы фотокамер вместе со своим возлюбленным Майклом Сатски и милейшим домашним питомцем - миниатюрным пуделем,

продемонстрировав полную идиллию на отдыхе! Любовь, красота, мимими....

ЧИТАЙ НА TVNET: Секси-мимими: модель нижнего белья в микро-бикини и с песиком

Реклама

И вот появились новые горячие кадры с участием Наталии Боргес и ее теперь уже (по информации зарубежных СМИ) законного супруга Майкла Сатски - владельца одного из ночных клубов Нью-Йорка.

Когда точно пара официально оформила свои отношения, неизвестно, но выглядят Наталия и Майкл явно как самые счастливые в мире молодожены.

К тому же и самые сексуальные!

















Aizvērt Модель Наталия Боргес с мужем наслаждаются медовым месяцем Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News



























Aizvērt Модель нижнего белья Наталия Боргес в микро-бикини Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News







Еще по этой теме