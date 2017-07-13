Смотрите, как выглядят самые сексуальные молодожены этого лета!

 

Фото: Vida Press/Splash

Бразильская модель нижнего белья Наталия Боргес, украсившая обложку одного из номеров журнала Sports Illustrated, в последнее время все чаще попадает в объективы фотокамер папарацци, а следом и на страницы Интернет-изданий. И это вовсе не удивительно - девушка очень красива и невероятно сексуальна, а ее безупречным телом в бикини можно любоваться без конца.

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Затем

31-летняя Боргес попала в объективы фотокамер вместе со своим возлюбленным Майклом Сатски и милейшим домашним питомцем - миниатюрным пуделем,

продемонстрировав полную идиллию на отдыхе! Любовь, красота, мимими....

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И вот появились новые горячие кадры с участием Наталии Боргес и ее теперь уже (по информации зарубежных СМИ) законного супруга Майкла Сатски - владельца одного из ночных клубов Нью-Йорка.

Когда точно пара официально оформила свои отношения, неизвестно, но выглядят Наталия и Майкл явно как самые счастливые в мире молодожены.

К тому же и самые сексуальные!

Модель Наталия Боргес с мужем наслаждаются медовым месяцем

Фото: Модель Наталия Боргес с мужем наслаждаются медовым месяцем0

Модель нижнего белья Наталия Боргес в микро-бикини

Фото: Модель нижнего белья Наталия Боргес в микро-бикини0

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