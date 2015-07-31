40-летняя экс-солистка «Лицея» свела с ума фигурой в прозрачном купальнике

 

Фото: instagram.com/izolda_i

Бывшая участница некогда популярной российской девичьей группы «Лицей» Изольда Ишханишвили поделилась с поклонниками снимком, сделанным во время отдыха в Монако. Фото, на котором певица, облаченная в сетчатый купальник, демонстрирует свое стройное тело и невероятной красоты и длины ноги, восхитило подписчиков ее Instagram. И их можно понять!

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В 2001 году Изольда Ишханишвили покинула группу «Лицей», вышла замуж за строительного магната Дмитрия Десятникова и уже давно не появляется на сцене.

Однако певица активно ведет свою страницу в Instagram, на которой 14 июля опубликовала серию просто фантастических фотографий с отдыха.

На свежих снимках Изольда позирует у бассейна в откровенном черном купальнике, демонстрируя умопомрачительную фигуру и просто сумасшедшие ноги

- сомневаемся, что вы когда-либо видели стройнее и длиннее.

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Большинство фолловеров дар речи потеряли при виде такой красоты, а те немногие, кто оказался в состоянии если не произнести, то написать хоть что-то, сошлись во мнении::

«Идеальная!», «Красивая как куколка!», «Тело — улет!», «Изольда, как всегда, шикарна. Молодец!», «Глаз не отвести!».

И с этим трудно не согласиться...

Instagram:

💎 #colorofwater #blueisnewblack #mymonaco

A post shared by Изольда Ишханишвили (@izolda_i) on

Instagram:

I just wanted to say Hi☺️ #monaco #summer

A post shared by Изольда Ишханишвили (@izolda_i) on

Instagram:

Morning☀️ #mymontecarlo #summer

A post shared by Изольда Ишханишвили (@izolda_i) on

Instagram:

Какой чудесный день☺️😉 #лето #instagirl #forte #moodoftheday

A post shared by Изольда Ишханишвили (@izolda_i) on

Instagram:

Совмещаю работу с отдыхом😎😎😎

A post shared by Изольда Ишханишвили (@izolda_i) on

Instagram:

💦💦💦💦💦

A post shared by Изольда Ишханишвили (@izolda_i) on

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