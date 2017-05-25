155-килограммовая модель снялась обнаженной в честь Дня нудиста

 

Фото: instagram.com/tessholliday

Одна из самых популярных в мире моделей plus size 32-летняя Тесс Холлидей снялась в откровенной фотосессии. Звезда полностью обнажилась перед объективом фотографа в честь Дня нудиста, который празднуется в США с 70-х годов.

Еще по этой теме

На днях Тесс Холлидей поделилась со своими фолловерами в Instagram кадром, на котором она позирует абсолютно голой, лишь стратегически важные места модели прикрывают две белые полосы.

«Они ненавидят тебя, потому что они не являются тобой», — подписала откровенное фото Тесс.

Таким неординарным способом звезда поздравила своих поклонников с национальным Днем нудиста, который отмечается в США с 70-х годов прошлого века.

Instagram:

They hate you cuz they ain't you ✌🏻#nationalnudeday #effyourbeautystandards

A post shared by Plus Model • Mom • Feminist🌹 (@tessholliday) on

Реклама

Примеру Тесс Холлидей последовала и Эшли Грэм. Она тоже выложила в Сеть черно-белое фото без одежды.

Instagram Эшли Грэм:

#ellefr #nationalnudeday 🍑

A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on

Сторонницы боди-позитива пришли в восторг от откровенных снимков моделей. Они считают, что

девушки правильно делают, что не стесняются показывать свои формы широкой аудитории, и их смелостью можно только восхищаться.

Тесс Холлидей пропагандирует любовь к своему телу. Она довольна собственной фигурой и уверена, что главное — принимать себя такой, какая ты есть. За жизнью звезды plus size в Instagram, где она без стеснения публикует часто весьма откровенные снимки, наблюдают 1,4 миллиона человек.

Instagram:

Instagram:

💕🎉#petitionforflamingoemoji #effyourbeautystandards

A post shared by Plus Model • Mom • Feminist🌹 (@tessholliday) on

Instagram:

Is 8am too early for this? Nahhh 😛🔥🌈 #effyourbeautystandards

A post shared by Plus Model • Mom • Feminist🌹 (@tessholliday) on

15 июня 2016 года Тесс родила второго ребенка.

«Мир моды претерпевает изменения.

Пока у меня не такая уж и большая конкуренция, но я уверена, что с годами она будет только расти.

Хотя, надо признать, чтобы серьезно изменить fashion-индустрию, надо очень много работать», — сказала Тесс Холлидей в одном из интервью.

Модель plus size Тесс Мюнстер (Холлидей)

Фото: Модель plus size Тесс Мюнстер (Холлидей)1

Модель plus size Эшли Грэм

Фото: Модель plus size Эшли Грэм0

Еще по этой теме
Снимок обнаженной 155-килограммовой модели шокировал Сеть

Снимок обнаженной 155-килограммовой модели шокировал Сеть

155-килограммовая модель взбудоражила Сеть своим видом в купальнике

155-килограммовая модель взбудоражила Сеть своим видом в купальнике

155-килограммовая модель показала свой «персик» размера XXXL в крошечном боди

155-килограммовая модель показала свой «персик» размера XXXL в крошечном боди


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Земля
Земля, Staburaga pag., 70000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые: Мощная вспышка на Солнце грозит катаклизмами Земле Hi-Tech

Ученые: Мощная вспышка на Солнце грозит катаклизмами Земле

«Ксюша, ты только не толстей»: Снимок Собчак вызвал обсуждения Showbiz

«Ксюша, ты только не толстей»: Снимок Собчак вызвал обсуждения

Илон Маск назвал главную угрозу для человечества Hi-Tech

Илон Маск назвал главную угрозу для человечества

Мясо с мясом и много фруктов: Так кормят солдат НАТО в Адажи Новости

Мясо с мясом и много фруктов: Так кормят солдат НАТО в Адажи

Драка в центре Риги: На британского солдата завели дело Новости

Драка в центре Риги: На британского солдата завели дело

Пикантно

Индустрия моды

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VECĀKO BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
IS DROŠĪBAS SPECIĀLISTS/-E
IS DROŠĪBAS SPECIĀLISTS/-E
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 