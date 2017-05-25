155-килограммовая модель снялась обнаженной в честь Дня нудиста

Одна из самых популярных в мире моделей plus size 32-летняя Тесс Холлидей снялась в откровенной фотосессии. Звезда полностью обнажилась перед объективом фотографа в честь Дня нудиста, который празднуется в США с 70-х годов.
- 150-килограммовая модель снялась в микрошортах 2 августа 2016 г.
- 155-килограммовая модель показала обнаженное тело 14 сентября 2015 г.
- 155-килограммовая модель показала готовое к лету тело 10 июня 2015 г.
- Фотосессия 155-килограммовой модели в трусиках произвела фурор 12 мая 2015 г.
На днях Тесс Холлидей поделилась со своими фолловерами в Instagram кадром, на котором она позирует абсолютно голой, лишь стратегически важные места модели прикрывают две белые полосы.
«Они ненавидят тебя, потому что они не являются тобой», — подписала откровенное фото Тесс.
Таким неординарным способом звезда поздравила своих поклонников с национальным Днем нудиста, который отмечается в США с 70-х годов прошлого века.
Instagram:
Примеру Тесс Холлидей последовала и Эшли Грэм. Она тоже выложила в Сеть черно-белое фото без одежды.
Instagram Эшли Грэм:
Сторонницы боди-позитива пришли в восторг от откровенных снимков моделей. Они считают, что
девушки правильно делают, что не стесняются показывать свои формы широкой аудитории, и их смелостью можно только восхищаться.
Тесс Холлидей пропагандирует любовь к своему телу. Она довольна собственной фигурой и уверена, что главное — принимать себя такой, какая ты есть. За жизнью звезды plus size в Instagram, где она без стеснения публикует часто весьма откровенные снимки, наблюдают 1,4 миллиона человек.
Instagram:
@makeupbyjmonroy captured this BTS from my cover shoot yesterday & it's totally unretouched & I'm sitting in a way that isn't "flattering" but that's why I love it. It's real. My gorgeous, supportive husband (who has held my hand the entire time through this book) is laughing behind me & I'm just hanging out in shapewear takin a 🤳🏻Wearing makeup doesn't make me less of a feminist, & neither does wearing shapewear. It's all about our choice to wear & do what we want with our bodies. I will keep resisting, with perfect coiffed hair from @hisvintagetouch too ✌🏻#effyourbeautystandards #NotSoSubtleTess
Instagram:
Instagram:
15 июня 2016 года Тесс родила второго ребенка.
«Мир моды претерпевает изменения.
Пока у меня не такая уж и большая конкуренция, но я уверена, что с годами она будет только расти.
Хотя, надо признать, чтобы серьезно изменить fashion-индустрию, надо очень много работать», — сказала Тесс Холлидей в одном из интервью.Еще по этой теме