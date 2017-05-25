155-килограммовая модель снялась обнаженной в честь Дня нудиста

Одна из самых популярных в мире моделей plus size 32-летняя Тесс Холлидей снялась в откровенной фотосессии. Звезда полностью обнажилась перед объективом фотографа в честь Дня нудиста, который празднуется в США с 70-х годов.

На днях Тесс Холлидей поделилась со своими фолловерами в Instagram кадром, на котором она позирует абсолютно голой, лишь стратегически важные места модели прикрывают две белые полосы.

«Они ненавидят тебя, потому что они не являются тобой», — подписала откровенное фото Тесс.

Таким неординарным способом звезда поздравила своих поклонников с национальным Днем нудиста, который отмечается в США с 70-х годов прошлого века.

Instagram:

They hate you cuz they ain't you ✌🏻#nationalnudeday #effyourbeautystandards A post shared by Plus Model • Mom • Feminist🌹 (@tessholliday) on Jul 14, 2017 at 8:43pm PDT

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Примеру Тесс Холлидей последовала и Эшли Грэм. Она тоже выложила в Сеть черно-белое фото без одежды.

Instagram Эшли Грэм:

#ellefr #nationalnudeday 🍑 A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on Jul 14, 2017 at 4:16pm PDT

Сторонницы боди-позитива пришли в восторг от откровенных снимков моделей. Они считают, что

девушки правильно делают, что не стесняются показывать свои формы широкой аудитории, и их смелостью можно только восхищаться.

Тесс Холлидей пропагандирует любовь к своему телу. Она довольна собственной фигурой и уверена, что главное — принимать себя такой, какая ты есть. За жизнью звезды plus size в Instagram, где она без стеснения публикует часто весьма откровенные снимки, наблюдают 1,4 миллиона человек.

Instagram:

Instagram:

💕🎉#petitionforflamingoemoji #effyourbeautystandards A post shared by Plus Model • Mom • Feminist🌹 (@tessholliday) on Jul 4, 2017 at 1:15pm PDT

Instagram:

Is 8am too early for this? Nahhh 😛🔥🌈 #effyourbeautystandards A post shared by Plus Model • Mom • Feminist🌹 (@tessholliday) on Jul 8, 2017 at 9:16am PDT

15 июня 2016 года Тесс родила второго ребенка.

«Мир моды претерпевает изменения.

Пока у меня не такая уж и большая конкуренция, но я уверена, что с годами она будет только расти.

Хотя, надо признать, чтобы серьезно изменить fashion-индустрию, надо очень много работать», — сказала Тесс Холлидей в одном из интервью.























Aizvērt Модель plus size Тесс Мюнстер (Холлидей) http://instagram.com/tessholliday http://instagram.com/tessholliday http://instagram.com/tessholliday http://instagram.com/tessholliday http://instagram.com/tessholliday http://instagram.com/tessholliday http://instagram.com/tessholliday http://instagram.com/tessholliday http://instagram.com/tessholliday http://instagram.com/tessholliday http://instagram.com/tessholliday http://instagram.com/tessholliday





























Aizvērt Модель plus size Эшли Грэм TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter







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