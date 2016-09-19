Не сойдите с ума! В Сети нашли девушку с самым сексуальным телом

21-летнюю Сиерру Скай по праву называют восходящей звездой Instagram. На сегодняшний день на страницу модели уже подписаны более 2,5 миллиона человек, которые с нетерпением и любопытством следят за появлением ее новых соблазнительных снимков.

Чтобы понять секрет успеха молодой модели Сиерры Скай, достаточно всего лишь взглянуть на некоторые снимки, которыми они делится со своими поклонниками в Сети.

Весь ее блог состоит исключительно из кадров в различных бикини и купальниках.

Интернет-пользователи уже окрестили Сиерру девушкой с самым гармоничным и сексуальным телом в мире. И действительно, гордиться ей есть чем:

у девушки тонкая талия, соблазнительные бедра и пышная грудь.

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Пространные подписи к своим постам в социальных сетях Скай не придумывает, а всего лишь указывает название бренда бикини, в котором позирует на фото.

Убедиться в том, что впечатляющие формы модели — не результат многочасовой обработки кадров в фотошопе, можно, посмотрев видео с ней в главной роли.

Фантастика! Только за мужчин немного боязно - как им, бедным, с ума не сойти, на такие прелести глядючи?

Видео:

Video for @foreversunkissedbikinis always so much fun shooting at the beach 💦🐚 hope you guys like it! Shot by // @mmichaelpeterss A post shared by SIERRA SKYE (@sierraaaskyee) on Oct 6, 2016 at 2:01pm PDT

Ну а теперь смотрите еще и «горячие» фото!

Instagram:

There was a certain glow in the air... @gooseberry.seaside ✨💛 A post shared by SIERRA SKYE (@sierraaaskyee) on Sep 18, 2016 at 6:16pm PDT

Instagram:

What a fun, long weekend🌸 hope everyone has a relaxing Sunday // @boutinela A post shared by SIERRA SKYE (@sierraaaskyee) on Oct 16, 2016 at 12:58pm PDT

Instagram:

F r i d a y 💙 inspire someone today // bikini @gooseberry.seaside A post shared by SIERRA SKYE (@sierraaaskyee) on Oct 14, 2016 at 12:04pm PDT

Instagram:

Little booty on this Sunday afternoon 😜 xo @boutinela A post shared by SIERRA SKYE (@sierraaaskyee) on Oct 23, 2016 at 1:11pm PDT

Instagram:

Capturing r a w moments ✨ // wearing @baesandbikinis A post shared by SIERRA SKYE (@sierraaaskyee) on Oct 24, 2016 at 12:11pm PDT

Instagram:

Happy Friday 💙 enjoy this beautiful day! @boutinela A post shared by SIERRA SKYE (@sierraaaskyee) on Nov 18, 2016 at 11:43am PST

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Instagram:

🌺 @plumeriaswimwear A post shared by SIERRA SKYE (@sierraaaskyee) on Jan 22, 2017 at 11:17am PST

Instagram:

Beach baby 🌺 @tigermist #tigermist #TMbabe A post shared by SIERRA SKYE (@sierraaaskyee) on Mar 7, 2017 at 11:56am PST

Instagram:

E x u m a 🇧🇸 A post shared by SIERRA SKYE (@sierraaaskyee) on Apr 27, 2017 at 1:26pm PDT

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Buenas tardes mis amores 💋 A post shared by SIERRA SKYE (@sierraaaskyee) on Jun 20, 2017 at 1:17pm PDT

Instagram:

Own it. @prettylittlething A post shared by SIERRA SKYE (@sierraaaskyee) on Jul 19, 2017 at 12:29pm PDT

Instagram:

My way 🖤 A post shared by SIERRA SKYE (@sierraaaskyee) on Jul 18, 2017 at 12:58pm PDT

Instagram:

Follow your bliss 🌺 @delmaar_latinswimwear A post shared by SIERRA SKYE (@sierraaaskyee) on Jun 27, 2017 at 1:13pm PDT

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