Купальник - сойти с ума! Соблазнительной бразильской модели нечего скрывать

Русский TVNET не так давно уже публиковал пикантные снимки известной бразильской модели Аны Браги, которая к тому же неплохо поет - она работала с американским рэпером, известным под сценическим псевдонимом Pitbull. И вот новые «горячие» кадры, которые наверняка вызовут зависть у женщин и полнейший восторг у мужчин!
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Напомним, месяц назад в фотосессии на одном из пляжей Малибу
35-летняя «горячая» красотка предстала перед камерой в сексуальных красных стрингах и мокрой, а потому практически прозрачной белой майке с длинными рукавами.
ЧИТАЙ НА TVNET: Бразильская модель показала слишком много прелестей на пляже
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Дальше - больше!
Снова солнце, море, песок и... невероятно сексуальная бразильянка с аппетитными формами в черном прозрачном купальнике, который не скрывает практически ничего.
Ну а зачем скрывать такие прелести, правда? Любуйтесь!Еще по этой теме