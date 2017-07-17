Селфи 61-летней мамы Кардашян в бикини набрало миллион лайков

Крис Дженнер
 

Крис Дженнер. Фото: Reuters/ScanPix

Крис Дженнер, мама американской телезвезды Ким Кардашян, сделала селфи в бикини, которое набрало более миллиона лайков в Интернете. Снимок с женщиной опубликовала ее дочь Хлои на своей странице в соцсети Instagram.

В подписи к кадру Хлои Кардашян указала, что

ее 61-летняя мама продолжает оставаться в отличной форме. «Ты выглядишь аппетитно», — написала знаменитость.

Всего за обновлениями на ее странице следят более 68,5 миллиона пользователей.

Сама Дженнер не стала загружать откровенный снимок на свою страницу в Instagram.

Реклама

Instagram:

Kris Jenner looking like a snack! 👀 I see you mommy! #6KidsAndBad!

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on

60-летний юбилей Крис Дженнер

Фото: 60-летний юбилей Крис Дженнер0

Ранее в июле стало известно, что модель и предприниматель Кайли Дженнер, младшая сестра американской телезвезды Ким Кардашян, приняла участие в фотосессии для мексиканской версии журнала GQ.

Instagram:

GQ @gqmexico @mrmikerosenthal

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on

Instagram:

GQ @gqmexico @gq_germany @mrmikerosenthal

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on

Instagram:

GQ @gqmexico @gq_germany @mrmikerosenthal

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on

Еще по этой теме
Искусство соблазна: Кайли Дженнер «лайкнули» миллион раз за час

Искусство соблазна: Кайли Дженнер «лайкнули» миллион раз за час

59-летняя мама Ким Кардашян похвасталась безумным сексом

59-летняя мама Ким Кардашян похвасталась безумным сексом

Декольте до пупка и супер-мини в 59: мама Кардашян бросает всем вызов

Декольте до пупка и супер-мини в 59: мама Кардашян бросает всем вызов


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 42000 EUR
Квартира
Квартира, Jelgava, 33700 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR

reklama.vesti.lv

СМИ: Алле Пугачевой стало плохо за кулисами «Жары» Showbiz

СМИ: Алле Пугачевой стало плохо за кулисами «Жары»

Срок выхода нового iPhone под угрозой Hi-Tech

Срок выхода нового iPhone под угрозой

Ученые связали длительный сон с кошмарами Hi-Tech

Ученые связали длительный сон с кошмарами

Тяжелая авария на Таллинском шоссе: Столкнулись несколько машин Новости

Тяжелая авария на Таллинском шоссе: Столкнулись несколько машин

Лучше один раз увидеть: Как строят IKEA и Akropole в Риге? Новости

Лучше один раз увидеть: Как строят IKEA и Akropole в Риге?

Я - женщина!

Пикантно

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 