Селфи 61-летней мамы Кардашян в бикини набрало миллион лайков

Крис Дженнер, мама американской телезвезды Ким Кардашян, сделала селфи в бикини, которое набрало более миллиона лайков в Интернете. Снимок с женщиной опубликовала ее дочь Хлои на своей странице в соцсети Instagram.
В подписи к кадру Хлои Кардашян указала, что
ее 61-летняя мама продолжает оставаться в отличной форме. «Ты выглядишь аппетитно», — написала знаменитость.
Всего за обновлениями на ее странице следят более 68,5 миллиона пользователей.
Сама Дженнер не стала загружать откровенный снимок на свою страницу в Instagram.
Instagram:
Ранее в июле стало известно, что модель и предприниматель Кайли Дженнер, младшая сестра американской телезвезды Ким Кардашян, приняла участие в фотосессии для мексиканской версии журнала GQ.
Instagram:
Instagram:
Instagram:
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