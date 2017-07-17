Селфи 61-летней мамы Кардашян в бикини набрало миллион лайков

Крис Дженнер, мама американской телезвезды Ким Кардашян, сделала селфи в бикини, которое набрало более миллиона лайков в Интернете. Снимок с женщиной опубликовала ее дочь Хлои на своей странице в соцсети Instagram.

В подписи к кадру Хлои Кардашян указала, что

ее 61-летняя мама продолжает оставаться в отличной форме. «Ты выглядишь аппетитно», — написала знаменитость.

Всего за обновлениями на ее странице следят более 68,5 миллиона пользователей.

Сама Дженнер не стала загружать откровенный снимок на свою страницу в Instagram.

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Instagram:

Kris Jenner looking like a snack! 👀 I see you mommy! #6KidsAndBad! A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Jul 29, 2017 at 9:05am PDT















Aizvērt 60-летний юбилей Крис Дженнер twitter/instagram twitter/instagram twitter/instagram twitter/instagram twitter/instagram twitter/instagram twitter/instagram twitter/instagram







Ранее в июле стало известно, что модель и предприниматель Кайли Дженнер, младшая сестра американской телезвезды Ким Кардашян, приняла участие в фотосессии для мексиканской версии журнала GQ.

Instagram:

GQ @gqmexico @mrmikerosenthal A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jul 17, 2017 at 12:33pm PDT

Instagram:

GQ @gqmexico @gq_germany @mrmikerosenthal A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jul 16, 2017 at 8:09pm PDT

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GQ @gqmexico @gq_germany @mrmikerosenthal A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jul 16, 2017 at 6:44pm PDT

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