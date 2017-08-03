Внимание на грудь! Ким Кардашян задает моду на «голые» топы

 

Фото: Vida Press

Если бы это не была звезда реалити-шоу Ким Кардашян, можно было бы поиронизировать на тему того, что дамочка, попавшая в объективы фотографов, отправилась на шопинг в полуобнаженном виде, чтобы легче получить как можно большую скидку на покупки.

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Однако это Ким, а потому дело тут вовсе не в желании сэкономить -

американская теледива осознанно выбирает откровенно провокационные наряды, чтобы лишний раз привлечь к себе внимание папарацци. И ей это прекрасно удается!

На сей раз Ким сходила за покупками в Нью-Йорке в шортах в стиле милитари и черном прозрачном топе, в котором ее пышный бюст можно было разглядеть во всех деталях, ведь бюстгальтера под ним не было. Интересно, вы бы рискнули так выйти на улицу?

Ким Кардашян отправилась на шопинг в полуобнаженном виде

Фото: Ким Кардашян отправилась на шопинг в полуобнаженном виде0

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Ким Кардашян отправилась на прогулку без бюстгальтера

Фото: Ким Кардашян отправилась на прогулку без бюстгальтера0

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