Внимание на грудь! Ким Кардашян задает моду на «голые» топы

Если бы это не была звезда реалити-шоу Ким Кардашян, можно было бы поиронизировать на тему того, что дамочка, попавшая в объективы фотографов, отправилась на шопинг в полуобнаженном виде, чтобы легче получить как можно большую скидку на покупки.
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Однако это Ким, а потому дело тут вовсе не в желании сэкономить -
американская теледива осознанно выбирает откровенно провокационные наряды, чтобы лишний раз привлечь к себе внимание папарацци. И ей это прекрасно удается!
На сей раз Ким сходила за покупками в Нью-Йорке в шортах в стиле милитари и черном прозрачном топе, в котором ее пышный бюст можно было разглядеть во всех деталях, ведь бюстгальтера под ним не было. Интересно, вы бы рискнули так выйти на улицу?