Обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасателя Малибу

28-летняя женщина устроила фотосессию на пляже Венис Бич в Лос-Анджелесе, где позировала в красном купальнике.

«Ребенком я восхищалась Памелой Андерсон в «Спасателях Малибу», — призналась Мартина в телевизионном интервью.

Биг, всегда мечтавшая быть чернокожей, в течение последних нескольких месяцев делала себе инъекции меланина, способствующего выработке темного пигмента в эпидермисе.

ЧИТАЙ НА TVNET: Жесть! Немка с 19-м размером груди превратила себя в африканку

«Я думаю, что из меня как чернокожей женщины получилась очень красивая спасательница Малибу», — заявила немка.

Мартина увлеклась пластической хирургией в 2012 году.

Она потратила более 650 тысяч долларов на увеличение груди, а в июне 2017 года сделала операцию по увеличению объема ягодиц (глютеопластику).

«Мне нужна попа под стать груди», — сказала женщина.

Из Twitter:

Ex air hostess with biggest breasts in Europe shows off her new Baywatch babe look - after turning BLACK https://t.co/At73DOu37H pic.twitter.com/iKrbuqaBvq— Daily Mail Femail (@Femail) August 3, 2017