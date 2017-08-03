Обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасателя Малибу

Жительница Германии Мартина Биг, которая является обладательницей самой большой груди в Европе, сфотографировалась в образе героини Памелы Андерсон из телесериала «Спасатели Малибу», сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
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28-летняя женщина устроила фотосессию на пляже Венис Бич в Лос-Анджелесе, где позировала в красном купальнике.
«Ребенком я восхищалась Памелой Андерсон в «Спасателях Малибу», — призналась Мартина в телевизионном интервью.
Биг, всегда мечтавшая быть чернокожей, в течение последних нескольких месяцев делала себе инъекции меланина, способствующего выработке темного пигмента в эпидермисе.
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«Я думаю, что из меня как чернокожей женщины получилась очень красивая спасательница Малибу», — заявила немка.
Мартина увлеклась пластической хирургией в 2012 году.
Она потратила более 650 тысяч долларов на увеличение груди, а в июне 2017 года сделала операцию по увеличению объема ягодиц (глютеопластику).
«Мне нужна попа под стать груди», — сказала женщина.
Из Twitter:
Ex air hostess with biggest breasts in Europe shows off her new Baywatch babe look - after turning BLACK https://t.co/At73DOu37H pic.twitter.com/iKrbuqaBvq— Daily Mail Femail (@Femail) August 3, 2017
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