«Хулиган» современного балета снялся обнаженным вместе с Памелой Андерсон

27-летний Сергей Полунин давно приобрел широкую популярность за рубежом. Он был премьером Королевского театра в Лондоне, активно снимался для знаменитых модных брендов… На этот раз внимание на талантливого танцовщика обратил британский журнал King Kong. Украинец украсил обложку нового номера издания — и мало того что в раздетом виде, так еще и с Памелой Андерсон.

Новый выпуск британского издания King Kong явно будет иметь успех, ведь на его обложке можно увидеть сразу два обнаженных тела. Причем каких!

Сексуально изогнувшись, фотографу позирует абсолютно раздетая Памела Андерсон, а прямо над ней «парит» Сергей Полунин, словно изображая Адама с фрески Микеланджело.

Пока в Сети можно увидеть лишь этот кадр, но редакторы журнала обещают, что вскоре обнародуют всю фотосессию, в которой можно будет увидеть еще более провокационные снимки. А вам нравится обложка с 50-летней актрисой и 27-летним танцовщиком?

Амбициозного и невероятно талантливого Сергея Полунина называют главным хулиганом балетного мира и вундеркиндом танца.

Его имя ставят в один ряд с Нуриевым и Барышниковым. Сергей снимается в рекламе и видеоклипах и мечтает о ролях в кино.

Тело танцора покрыто многочисленными татуировками. На груди – шрамы от ран, которые он сам себе нанес бритвой. При этом он сожалеет только о том, что шрамы эти «ненастоящие» – получены не в бою.

Sergei dancing to Andrey Kaydanovskiys's choreography (photos from Origen Festival Cultural) #sergeipolunin A post shared by Sergei Polunin Fans (@sergeipoluninfans) on Aug 5, 2017 at 11:40am PDT