Сеть ужаснула модель c бедрами нереального размера

В Сети активно обсуждают снимки шведской модели Наташи Кроун, бедра которой достигают в обхвате двух метров. Манекенщица заявляет, что мечтает о «самой большой в мире попе», передает Daily Mail.

Девушка стала участницей шоу Plastic and Proud (дословно: «Сделал пластику и горжусь этим»). Она не скрывает, что делала пластические операции, а заявляет об этом открыто и не стесняясь.

Издание сообщает, что

Кроун ради достижения своей мечты объедается мороженым, а также сладкой и жирной пищей. Кроме того, она отдает предпочтение максимально большим порциям и максимуму калорий.

Помимо этого, она уже сделала большое количество инъекций, первая из которых была проведена в 20-летнем возрасте.

В настоящее время девушке 24 года, и она имеет десятки тысяч подписчиков в Instagram.

Can you guys please help me to put some lotion on my booty:) #natashacrown #68inches #thickwomen #thick #booty A post shared by Natasha Crown Official (@natasha_crown_official) on Aug 13, 2017 at 6:58am PDT

I just love these pants :) it makes my booty so big and red :) haha #natashacrown #68inches #thickwomen #booty #thick A post shared by Natasha Crown Official (@natasha_crown_official) on Aug 12, 2017 at 10:04am PDT

Side pose, hmm it looks so small from the side😢 must make it bigger 😁#natashacrown #68inches #thickwomen #thick #booty A post shared by Natasha Crown Official (@natasha_crown_official) on Aug 3, 2017 at 11:08am PDT

From one of my latest photo set on my site - 68inches #68inches #natashacrown A post shared by Natasha Crown Official (@natasha_crown_official) on Jun 11, 2017 at 7:39am PDT

Anyone wanna play some ball with me?:) A post shared by Natasha Crown Official (@natasha_crown_official) on Apr 5, 2017 at 4:45am PDT

Sometimes it's just to warm to have clothes on :) haha #mcup #natashacrown #thick #68inches #booty A post shared by Natasha Crown Official (@natasha_crown_official) on Jul 8, 2017 at 10:37am PDT