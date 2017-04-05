Сеть ужаснула модель c бедрами нереального размера

В Сети активно обсуждают снимки шведской модели Наташи Кроун, бедра которой достигают в обхвате двух метров. Манекенщица заявляет, что мечтает о «самой большой в мире попе», передает Daily Mail.
Девушка стала участницей шоу Plastic and Proud (дословно: «Сделал пластику и горжусь этим»). Она не скрывает, что делала пластические операции, а заявляет об этом открыто и не стесняясь.
Издание сообщает, что
Кроун ради достижения своей мечты объедается мороженым, а также сладкой и жирной пищей. Кроме того, она отдает предпочтение максимально большим порциям и максимуму калорий.
Помимо этого, она уже сделала большое количество инъекций, первая из которых была проведена в 20-летнем возрасте.
В настоящее время девушке 24 года, и она имеет десятки тысяч подписчиков в Instagram.