Горячо! Сексуальные австралийские пожарные разделись для календаря

«Горячие» пожарные из Австралии приняли участие в очередной откровенной фотосессии, снимки которой украсят уже ставший традиционным ежегодный календарь. Данный проект, который был основан еще в 1993 году, преследует благотворительные цели, передает The Daily Mail.

Firefighter's Calendar включает довольно откровенные снимки австралийских укротителей огня. При этом

нередко образы этих брутальных красавцев дополняются присутствием в кадрах милейших животных - собачек, коал и других. Такое сочетание могучих мужских тел и мимимишности производит просто ошеломительный эффект.

Умоляем: как бы это ни было сложно, держите себя в руках и ничего не поджигайте - Австралия далеко, и они просто не успеют. А вот полюбоваться на таких красавцев стоит однозначно!

В продажу новый календарь с «горячими» пожарными должен поступить до конца этого года.