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Секс-символ Британии показала фотосессию в белье

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: PantherMedia/ScanPix

Модель и секс-символ Великобритании Рози Рофф опубликовала серию откровенных фотографий в социальных сетях, подтверждая свое реноме.

На одном из последних снимков девушка предстала в роскошном комплекте нижнего белья в стиле героини «50 оттенков серого».

На фото

Рози рекламирует продукцию люксового бренда Bordelle, которые выпускают эксклюзивное белье для женщин, которые «хотят соблазнять и доминировать».

Mr & Mrs Smith 🍴🍷☕️ @partylikejzl

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На официальном сайте ателье можно прочитать, что в производстве мастера используют золото, атласные ленты, шелк и другие дорогие материалы.

@partylikejzl #views 🏙

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"I've been expecting you Mr Bond" 👤💣@azuliktulum #AzulikLuxurySeaVilla @gabriellecoleman photo

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Продукция стоит соответственно очень дорого. На изготовление комплекта уходит несколько месяцев.

"Dinner's on the table Darling" @keslertran 🍷🍽

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50 оттенков серого
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