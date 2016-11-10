Секс-символ Британии показала фотосессию в белье

Модель и секс-символ Великобритании Рози Рофф опубликовала серию откровенных фотографий в социальных сетях, подтверждая свое реноме.
На одном из последних снимков девушка предстала в роскошном комплекте нижнего белья в стиле героини «50 оттенков серого».
На фото
Рози рекламирует продукцию люксового бренда Bordelle, которые выпускают эксклюзивное белье для женщин, которые «хотят соблазнять и доминировать».
На официальном сайте ателье можно прочитать, что в производстве мастера используют золото, атласные ленты, шелк и другие дорогие материалы.
Продукция стоит соответственно очень дорого. На изготовление комплекта уходит несколько месяцев.