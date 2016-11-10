Секс-символ Британии показала фотосессию в белье

Модель и секс-символ Великобритании Рози Рофф опубликовала серию откровенных фотографий в социальных сетях, подтверждая свое реноме.

На одном из последних снимков девушка предстала в роскошном комплекте нижнего белья в стиле героини «50 оттенков серого».

На фото

Рози рекламирует продукцию люксового бренда Bordelle, которые выпускают эксклюзивное белье для женщин, которые «хотят соблазнять и доминировать».

🇲🇦🇲🇦🇲🇦 So much travel and amazing places in 2016! Wishing a good 2017 to everyone ❤️ photo by @gabriellecoleman A post shared by Rosie Roff (@rosieroff) on Jan 2, 2017 at 5:09am PST

Mr & Mrs Smith 🍴🍷☕️ @partylikejzl A post shared by Rosie Roff (@rosieroff) on Nov 10, 2016 at 3:05pm PST

На официальном сайте ателье можно прочитать, что в производстве мастера используют золото, атласные ленты, шелк и другие дорогие материалы.

@partylikejzl #views 🏙 A post shared by Rosie Roff (@rosieroff) on Nov 20, 2016 at 1:48pm PST

"I've been expecting you Mr Bond" 👤💣@azuliktulum #AzulikLuxurySeaVilla @gabriellecoleman photo A post shared by Rosie Roff (@rosieroff) on Dec 7, 2016 at 5:13pm PST

Продукция стоит соответственно очень дорого. На изготовление комплекта уходит несколько месяцев.