Наряд-отпад за 3000 евро: серебристый секси-гламур от Кендалл Дженнер

Согласитесь, американская модель и звезда реалити-шоу «Семейство Кардашян» Кендалл Дженнер - очень смелая девушка. Вот лично вы бы осмелились появиться на публике в столь экстравагантном и откровенном наряде? А она - запросто!

21-летняя Кендалл Дженнер уже официально завоевала статус иконы стиля последнего десятилетия, обогнав при этом Селену Гомес, а также своих подруг по подиуму Хейли Болдуин, Беллу и Джиджи Хадид. На днях Дженнер была заснята папарацци покидающей ресторан в Нью-Йорке в роскошном серебристом асимметричном платье Redemption.

По степени сексуальности наряд с глубоким декольте и просто сумасшедшим разрезом, открывающим бесконечно длинные ноги модели, может конкурировать с самыми откровенными выходами Беллы Хадид,

пишет журнал Elle.

Элегантный и невероятно сексуальный образ Кендалл дополнили серебряные босоножки и сумка Louis Vuitton с изображением Моны Лизы.

Согласитесь, что

эта красотка может позволить себе носить любые наряды, ведь у молодой представтельницы семейства Кардашян роскошная фигура, которой она, то и дело, хвастается.

Модель Кендалл Дженнер на подиуме: