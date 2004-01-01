«Живой Кен» похвастался сделанным прессом в сексуальном костюме ангела

Бразилец Родриго Алвес, который в течение более десяти лет истязал свое лицо и тело пластическими операциями, чтобы стать похожим на бойфренда легендарной куклы Барби – Кена, как и многие другие, отметил праздник Хэллоуин, правда, сделал это чуть ранее положенного.

На вечеринку, которая прошла в Hollywood's Avalon Theatre в США,

«живой Кен» пришел в очень откровенном костюме... ангела, состоящем из пушистой белой мини-юбки, крыльев из перьев и нимба над головой,

продемонстрировав всем присутствовавшим силиконовый пресс, на который он потратил 29 тысяч долларов.

Как сообщалось еще полтора года, для того, чтобы стать похожим на куклу Кена, бразилец потратил на пластические операции около 430 тысяч долларов (на сегодняшний день, видимо, гораздо больше).

Родриго с детства был недоволен собственной внешностью и впервые решился на хирургическое вмешательство в 2004 году.

За более чем 10 лет он сделал пересадку волос, удалил жир из щек, подбородка, ног, увеличил губы, а также вставил импланты в грудь и живот и несколько раз прибегал к пластике носа.

Кроме того, живой Кен регулярно вкалывает ботокс и ежедневно пьет горсть таблеток – для повышения коллагена в коже и роста волос.