В Париже открылся первый ресторан для любителей обедать в голом виде

На улице Гравей в 12-м округе Парижа открылся первый во Франции ресторан для нудистов под названием O'Naturel. Об этом сообщает Daily Mail.

Посетители при входе в ресторан должны полностью раздеться и оставить одежду в гардеробе. Затем они могут спокойно обедать в обнаженном виде.

У заведения нет окон на улицу, поэтому, по заверению менеджеров, оно никак не угрожает нравственности местных жителей.

Ресторан рассчитан на 40 посетителей, сумма чека начинается от 30 евро. На открытие O'Naturel были приглашены члены Парижской ассоциации натуристов (Paris Naturist Association).

В октябре сообщалось, что семья нудистов из Бельгии — супруги Линс и Ник — отправилась в путешествие по миру, чтобы рекламировать свой образ жизни. Они уже посетили Албанию, Австрию, Бразилию, Хорватию, Грецию, Италию, Люксембург и Черногорию. С недовольством местных жителей они столкнулись только в Греции и Албании.