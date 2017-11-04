Грудь нереальная! Новые фото Семенович в купальнике восхитили Сеть

Популярная российская певица Анна Семенович наслаждается отдыхом в Дубае. У себя в Instagram 37-летняя артистка только успевает делиться солнечными кадрами из отпуска. Разумеется, не обошлось и без фотосессий на берегу Персидского залива. На новых снимках в купальнике исполнительница выглядит на удивление стройной.

На днях Анна Семенович поделилась с подписчиками в Instagram во всех смыслах горячими кадрами из ОАЭ, где сейчас проводит свой отпуск. На снимках исполнительница предстала в соблазнительном фиолетовом купальнике с глубоким вырезом и шнуровкой.

В подписи к соблазнительным кадрам экс-солистка группы «Блестящие» рассказала, что сейчас абсолютно довольна своими формами. «Танцую на песке от удовольствия и впитываю каждый лучик солнца.

Никогда не была худой, всегда была в нормальном теле, где есть за что подержаться. Но это не значит, что тело должно быть неспортивным, спорт и правильное питание — это мои друзья по жизни.

Но иногда можно расслабиться, и сегодня именно тот день, заказала бокальчик шампусика, буду отмечать День народного единства! Всех с праздником, хорошего вам настроения, и помните - один за всех, и все за одного», — написала певица.

Фолловеры Семенович осыпали ее комплиментами, но

все же некоторые из подписчиков отметили, что грудь певицы очень утяжеляет ее фигуру. Ну это же природа наградила Анну таким богатством, так что эти «некоторые», возможно, просто завидуют.

А вам нравится, как певица выглядит сегодня?