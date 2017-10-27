Пакистанка превратила растяжки на теле в произведения искусства

Художница из Пакистана Сара Шакил (Sara Shakeel) использовала растяжки на женской коже в качестве объекта современного искусства. С помощью фотошопа девушка «оклеила» их блестками, чтобы доказать, что это не недостаток, пишет Metro.

В качестве холста Шакил использовала собственное тело. Художница признается, что до последнего сомневалось в том, что ее идея кого-либо заинтересует. Однако

после публикации первых снимков комментарии наводнили сообщения с благодарностью от девушек, которые тоже страдают от растяжек.

Плоды творчества Сары набирают десятки тысяч лайков в Instagram и других социальных сетях.

Пользователи благодарят Шакил за то, что она превратила растяжки в предмет гордости, а не недостатки, за которые приходится краснеть.

«Вы делаете нас женщинами, которые даже с целлюлитом и растяжками все еще могут почувствовать себя красивыми. Ваши фотографии прекрасны. Вы великолепны»,

— пишут поклонницы художницы.

«Я никогда не чувствовала себя такой сильной и свободной и такой гордой своими растяжками!» — отметила автор проекта. Она призналась, что на ее родине демонстрировать или даже говорить о них считается постыдным.

A post shared by Sara Shakeel (@sarashakeel) on Nov 5, 2017 at 12:10pm PST

Отмечается, что

раньше Сара работала дантистом, а затем освоила фотошоп и занялась коллажами. У нее множество поклонников. Только в Instagram на нее подписаны свыше 200 тысяч пользователей.

О креативной идее с блестками написали десятки СМИ, в том числе британские The Independent и Daily Mail, американские Cosmopolitan и HuffPost.

A post shared by Sara Shakeel (@sarashakeel) on Nov 1, 2017 at 3:46pm PDT

A post shared by Sara Shakeel (@sarashakeel) on Oct 29, 2017 at 4:40pm PDT

A post shared by Sara Shakeel (@sarashakeel) on Oct 31, 2017 at 1:56pm PDT