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Сеть взбудоражила реклама духов с целующимися лесбиянками

Lenta.ru
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Фото: скриншот видео

Британский фотограф Ранкин выпустил унисекс-духи S&X и снял для них три рекламных ролика. Об этом сообщает HighSnobiety.

Издание опубликовало все три откровенных черно-белых видео. На первом из них в центре внимания две целующиеся девушки, на втором — двое мужчин, на последнем — пара преклонного возраста. Герои роликов одеты в нижнее белье.

«Желание универсально, оно охватывает всех. В этой кампании я хотел напомнить миру, что сексуальность не имеет границ. Она не только для молодых гетеросексуалов, она универсальна»,

— прокомментировал свою работу Ранкин.

Британский фотограф Ранкин (Джон Ранкин Уоделл, John Rankin Waddell) известен своими портретами Мадонны, Елизаветы II и других мировых знаменитостей.

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