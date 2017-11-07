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Нарушая традиции: Playboy снял модель plus size в сексуальной фотосессии

Русский TVNET
Фото: скриншот instagram.com/mollyconstable

Всемирно известный журнал для мужчин Playboy совершил революционный шаг - в последнем его номере моделей со стандартными параметрами 90-60-90 заменила пышнотелая красотка, сообщает Daily Mail.

Впервые в истории Playboy героиней нового номера журнала стала девушка с нестандартными параметрами - британская модель plus size Молли Констебл.

В начале года британский Vogue включил Молли в топ-20 самых перспективных молодых моделей. В ее портфолио - съемки для журналов Vogue, Harper's Bazaar UK, LOVE.

Кроме того, у девушки немало поклонников в Instagram.

«Когда мой агент сказал мне, что Playboy хочет, чтобы я снялась в фотосессии в качестве девушки месяца, я была удивлена, ведь это первый такой опыт в истории журнала, - призналась Констебл в интервью Cosmopolitan.

Узнав, что автором съемки будет фотограф Хизер Хаззард, Молли отбросила сомнения и согласилась, потому что знала, что это будет красиво!

Так оно и получилось...

Out take from my shoot with @heatherhazzan for playboy xx

A post shared by Molly Constable (@mollyconstable) on

4 PLAYBOY BY @HEATHERHAZZAN @CALVY.CLICK @THISISCLAY

A post shared by Molly Constable (@mollyconstable) on

Patsy Cline plays softly in the background @heatherhazzan

A post shared by Molly Constable (@mollyconstable) on

FOR @PLAYBOY SHOT BY @HEATHERHAZZAN STYLED BY @CALVY.CLICK HAIR @THISISCLAY

A post shared by Molly Constable (@mollyconstable) on

Iconic beauty Molly 🎼

A post shared by Heather Hazzan (@heatherhazzan) on

Upstate and away with @mollyconstable for @playboy Styling @calvy.click Hair @thisisclay #filmisnotdead

A post shared by Heather Hazzan (@heatherhazzan) on

That FLY tho, @thisisclay 💯 @mollyconstable for Playboy High glamour hair by @thisisclay Styling by @calvy.click

A post shared by Heather Hazzan (@heatherhazzan) on

@mollyconstable for @playboy 🖤🎼🐾🐰 Styling by @calvy.click Hair by @thisisclay #filmisnotdead

A post shared by Heather Hazzan (@heatherhazzan) on

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