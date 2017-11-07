Нарушая традиции: Playboy снял модель plus size в сексуальной фотосессии

Всемирно известный журнал для мужчин Playboy совершил революционный шаг - в последнем его номере моделей со стандартными параметрами 90-60-90 заменила пышнотелая красотка, сообщает Daily Mail.
Впервые в истории Playboy героиней нового номера журнала стала девушка с нестандартными параметрами - британская модель plus size Молли Констебл.
В начале года британский Vogue включил Молли в топ-20 самых перспективных молодых моделей. В ее портфолио - съемки для журналов Vogue, Harper's Bazaar UK, LOVE.
Кроме того, у девушки немало поклонников в Instagram.
«Когда мой агент сказал мне, что Playboy хочет, чтобы я снялась в фотосессии в качестве девушки месяца, я была удивлена, ведь это первый такой опыт в истории журнала, - призналась Констебл в интервью Cosmopolitan.
Узнав, что автором съемки будет фотограф Хизер Хаззард, Молли отбросила сомнения и согласилась, потому что знала, что это будет красиво!
Так оно и получилось...