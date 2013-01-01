LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Жизнь Мода Здоровье Секс Пикантно Психология Дом & Семья Рецепты Животные Галереи

Вкусно и горячо! Сексуальную модель смешали с маслом и спагетти

Lenta.ru
  • Фото
  • Видео
  • Фото
Фото: Instagram/Sipa USA/Scanpix

Популярная американская модель и актриса Эмили Ратайковски снялась в новогоднем рекламном ролике для журнала Love. Он опубликован на YouTube-канале издания LOVE TV by LOVE Magazine.

На видео модель позирует на столе со спагетти, соусами и оливковым маслом.

Она покрывает себя едой и ест ее на камеру. «Я люблю пасту и вино, а в ролике я обмазывалась в огромном количестве оливкового масла», — рассказала Ратайковски.

Напомним, Эмили Ратайковски получила известность после участия в клипе на песню Робина Тика Blurred Lines, которая в 2013 году заняла первые места в хит-парадах 24 стран, в том числе США, Великобритании, Германии и Франции. Она участвовала в Неделях моды в Нью-Йорке и Париже, снималась в рекламе и телесериалах, играла в фильмах «Исчезнувшая», «Антураж» и «128 ударов сердца в минуту».

Актриса и модель Эмили Ратайковски:

0 Комментарии