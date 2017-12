Обнаженная модель-трансгендер появилась на обложке глянца

🌈 #CoverGirl: ELLE BRASIL 🌈 Para su edición de diciembre, la revista Elle Brasil homenajeó a la historia del arte recreando cinco obras de arte famosas con celebridades brasileras. Las personalidades elegidas y los cuadros que imitaron son: ❤ La modelo Lea T protagonizó El nacimiento de Venus (Sandro Botticelli) ❤ Los actores Tais Araujo y Lázaro Ramos recrearon El beso (Gustav Klimt) ❤ La actriz Sonia Braga hizo de Mona Lisa (Leonardo da Vinci) ❤ El actor José Celso Martinez Corrêa reinventó El grito (Edvard Munch) ❤ El compositor Caetano Veloso apareció en una foto al estilo de la serie 'Joiners' (David Hockney) A nosotras nos pareció una idea muy original, divertida y hermosa de cerrar el año. ¿Ustedes qué opinan?

