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В Сети обсуждают 8-летнего трансвестита, который выступает в гей-клубах

woman.ru/Русский TVNET
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Фото: скриншот видео

Не так давно Интернет буквально взорвала новость о монреальском мальчике, главная страсть которого — давать выступления в гей-клубе в образе drag queen. Самого малыша, как и его родителей, это хобби ничуть не смущает.

«Каждый человек в мире может делать то, что захочет. Неважно, что об этом думают другие», — с такой фразы начал свое телевизионное интервью 8-летний канадский мальчик Немис Куинн, который зарабатывает выступлениями в гей-клубе.

Малыш просит называть себя Лактейша, потому что выходит на сцену в образе drag queen. По словам Немиса, ему нравится примерять смелые наряды и разноцветные парики, краситься и ходить на каблуках.

Интерес к женской одежде проявился у монреальца еще в три года: именно в этом возрасте он начал иногда носить юбки и цветные колготки.

«Если ты хочешь быть drag queen, а твои родители тебе этого не позволяют, тебе нужны новые родители. Если ты хочешь быть drag queen, а твои друзья против, значит тебе нужны новые друзья!»

— безапеляционно заявляет парень.

Впрочем, семью ему менять не придется:

мама и папа не возражают, что их отпрыск вращается в обществе трансвеститов. Более того, родители с удовольствием посещают выступления любимого сына, а мама собственноручно накладывает ему сценический грим.

Пользователи Рунета единогласно осудили мать и отца, которые позволяют мальчику работать в гей-клубе, краситься и носить женскую одежду. А вы что думаете по этому поводу?

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