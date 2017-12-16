Ксения Собчак довела до истерики песней про свои грудь и ягодицы

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о решении участвовать в ближайшей президентской гонке, выступила на гала-концерте проекта «Новая фабрика звезд» телеканала Муз-ТВ с собственной песней, - сообщает Lenta.ru.
Нет, я не качаю задницу,
И грудь моя первого размера.
Нет, на лабутенах в пятницу
Я не иду на Шнура премьеру, — спела Собчак.
Припев данной композиции еще больше обескураживает. «Борются жопа с бровями за пьедестал в Инстаграме, а я — непопулярная самая», — добавила 36-летняя Собчак. Автором бесспорного хита стал продюсер «Новой фабрики» Виктор Дробыш, - пишет limon.postimees.ee.
Пользователи соцсети бурно обсуждают ролик.
Мнение общественности разделилось. Одни сочли поведение телеведущей недостойным, особенно учитывая ее президентские амбиции.
«Посмешище! И она еще в президенты собралась»,
– гневно высказался один из будущих избирателей.
Другим вокал Ксюши пришелся по душе.
«Ну, хоть поет она лучше, чем Бузова»,
«А поет то харизматично. Мне понравилось», – заявили поклонники Собчак. У третьих же от увиденного случилась истерика. «Божечки мой», «Аааааа», «Просто истерика», «До слез», – написали восторженные комментаторы.
Ксения Собчак @xenia_sobchak решила стать первым в истории "поющим кандидатом" в президенты России. На гала-концерте проекта "Новая фабрика звезд" @novaya_fabrika_zvezd телеканала "Муз-ТВ" @muztv Собчак удивила всех, неожиданно исполнив собственную композицию с достаточно провокационным текстом. "Я не качаю задницу и грудь моя первого размера" — сыплет откровения в тексте песни 36-летняя Собчак, завершая куплеты мощным припевом: "Борются ж...а с бровями за пьедестал в Инстаграме". Автором первого хита Ксении Анатольевны стал продюсер шоу — Виктор Дробыш. SUPER публикует видео премьеры Собчак, которая состоится сегодня вечером на "Муз-ТВ". Ну как вам?🤗