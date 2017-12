Ксения Собчак довела до истерики песней про свои грудь и ягодицы

Ксения Собчак @xenia_sobchak решила стать первым в истории "поющим кандидатом" в президенты России. На гала-концерте проекта "Новая фабрика звезд" @novaya_fabrika_zvezd телеканала "Муз-ТВ" @muztv Собчак удивила всех, неожиданно исполнив собственную композицию с достаточно провокационным текстом. "Я не качаю задницу и грудь моя первого размера" — сыплет откровения в тексте песни 36-летняя Собчак, завершая куплеты мощным припевом: "Борются ж...а с бровями за пьедестал в Инстаграме". Автором первого хита Ксении Анатольевны стал продюсер шоу — Виктор Дробыш. SUPER публикует видео премьеры Собчак, которая состоится сегодня вечером на "Муз-ТВ". Ну как вам?🤗

