Ксения Собчак довела до истерики песней про свои грудь и ягодицы

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о решении участвовать в ближайшей президентской гонке, выступила на гала-концерте проекта «Новая фабрика звезд» телеканала Муз-ТВ с собственной песней, - сообщает Lenta.ru.

Нет, я не качаю задницу,

И грудь моя первого размера.

Нет, на лабутенах в пятницу

Я не иду на Шнура премьеру, — спела Собчак.

Припев данной композиции еще больше обескураживает. «Борются жопа с бровями за пьедестал в Инстаграме, а я — непопулярная самая», — добавила 36-летняя Собчак. Автором бесспорного хита стал продюсер «Новой фабрики» Виктор Дробыш, - пишет limon.postimees.ee.

Пользователи соцсети бурно обсуждают ролик.

Мнение общественности разделилось. Одни сочли поведение телеведущей недостойным, особенно учитывая ее президентские амбиции.

«Посмешище! И она еще в президенты собралась»,

– гневно высказался один из будущих избирателей.

Другим вокал Ксюши пришелся по душе.

«Ну, хоть поет она лучше, чем Бузова»,

«А поет то харизматично. Мне понравилось», – заявили поклонники Собчак. У третьих же от увиденного случилась истерика. «Божечки мой», «Аааааа», «Просто истерика», «До слез», – написали восторженные комментаторы.