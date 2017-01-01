Обнажение без границ: ТОП-10 самых сумасшедших нарядов 2017 года

Звездные красотки постоянно пытаются перещеголять друг друга на красных ковровых дорожках и вообще при любой возможности показаться на публике. И если раньше это была битва роскошных элегантных нарядов, дорогих украшений и изысканных аксессуаров, то в последнее время главный акцент делается на максимальное обнажение. «Голые» платья, сумасшедшие разрезы, немыслимые декольте порой шокируют даже самых искушенных. Смотрите, кто в 2017 году сумел больше других эпатировать общественность вызывающе откровенными нарядами на грани, если не за гранью приличия!