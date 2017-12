Огонь! Сексуальное фото Тины Канделаки взбудоражило соцсети

1,6 миллиона читателей под конец года в #instagram .. Спасибо всем подписчикам. Мне кажется, я заряжаю вас оптимизмом и верой в то, что мы вершители своих судеб! Впереди очень интересное время. Время новых открытий, искусственного интеллекта, роботизации и многого другого, что кардинально изменит мир, в котором мы родились. Пестуйте и развивайте свой эмоциональный интеллект, он вам очень пригодится в мире будущего. Как и хорошая физическая форма! Всех с Наступающим!😜🌲#вашмозгвашетело

