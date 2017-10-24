Огонь! Сексуальное фото Тины Канделаки взбудоражило соцсети

Российская звезда телевидения и бизневумен Тина Канделаки преподнесла всем предновогодний сюрприз: знаменитость сфотографировалась в таком «горячем» виде, что ее снимок моментально набрал более 25 тысяч лайков, а за несколько часов - более 44 тысяч. Поклонники Тины считают, что знойная брюнетка привела себя в великолепную форму.

В виде поздравительной открытки для своих подписчиков в Instagram Тина Канделаки опубликовала фото, на котором позирует в очень смелом образе. 42-летняя теледива показала фолловерам, насколько эффектной она может быть в сексуальном красном боди.

Многие отметили, что в последнее время Канделаки стала тяготеть к подчеркнуто сексапильным образам. Осенью на Балу дебютанток Tatler знаменитая брюнетка появилась в почти неприличном мини, на что обратили внимание даже в прессе.

На днях же в Большом театре, где проводился закрытый показ балета «Щелкунчик», Тина появилась в супер-эффектном наряде со сногсшибательным декольте.

Трудно поверить, но еще несколько лет назад телезвезда имела лишние килограммы и выглядела отнюдь не столь блестяще, как сейчас.

В 2014 году Канделаки решительно взялась за фигуру и резко похудела. По словам телеведущей, в этом ей помогли диета Дюкана и спортивные тренировки.

Сейчас Тина Канделаки выглядит фантастически хорошо для своего возраста, не устают повторять ее поклонники.