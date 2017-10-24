Огонь! Сексуальное фото Тины Канделаки взбудоражило соцсети

Российская звезда телевидения и бизневумен Тина Канделаки преподнесла всем предновогодний сюрприз: знаменитость сфотографировалась в таком «горячем» виде, что ее снимок моментально набрал более 25 тысяч лайков, а за несколько часов - более 44 тысяч. Поклонники Тины считают, что знойная брюнетка привела себя в великолепную форму.
В виде поздравительной открытки для своих подписчиков в Instagram Тина Канделаки опубликовала фото, на котором позирует в очень смелом образе. 42-летняя теледива показала фолловерам, насколько эффектной она может быть в сексуальном красном боди.
1,6 миллиона читателей под конец года в #instagram .. Спасибо всем подписчикам. Мне кажется, я заряжаю вас оптимизмом и верой в то, что мы вершители своих судеб! Впереди очень интересное время. Время новых открытий, искусственного интеллекта, роботизации и многого другого, что кардинально изменит мир, в котором мы родились. Пестуйте и развивайте свой эмоциональный интеллект, он вам очень пригодится в мире будущего. Как и хорошая физическая форма! Всех с Наступающим!😜🌲#вашмозгвашетело
Многие отметили, что в последнее время Канделаки стала тяготеть к подчеркнуто сексапильным образам. Осенью на Балу дебютанток Tatler знаменитая брюнетка появилась в почти неприличном мини, на что обратили внимание даже в прессе.
На днях же в Большом театре, где проводился закрытый показ балета «Щелкунчик», Тина появилась в супер-эффектном наряде со сногсшибательным декольте.
Трудно поверить, но еще несколько лет назад телезвезда имела лишние килограммы и выглядела отнюдь не столь блестяще, как сейчас.
В 2014 году Канделаки решительно взялась за фигуру и резко похудела. По словам телеведущей, в этом ей помогли диета Дюкана и спортивные тренировки.
Сейчас Тина Канделаки выглядит фантастически хорошо для своего возраста, не устают повторять ее поклонники.