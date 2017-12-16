Вот это секси! Похудевшая Леди Гага восхитила модельной фигурой в бикини

Леди Гага взбудоражила Сеть откровенным фото в бикини. Соблазнительным кадром певица поздравила поклонников с новогодними и рождественскими праздниками.

Леди Гага, страдающая от фибромиалгии - заболевания, сопровождающегося мышечной болью и депрессией, - кажется, пошла на поправку.

После продолжительной болезни певица заметно похудела, но, по ее словам, сейчас она чувствует себя хорошо и даже возобновила тренировки.

Поп-звезда дейтвительно выглядит цветущей, блистающей красотой и здоровьем, о чем свидетельствуют ее последние снимки.

Откровенный кадр Леди Гага сопроводила поздравлением: «С Новым годом. Счастья. Здоровья. Любви». Поклонники осыпали комплиментами не только фигуру артистки, но и стильные татуировки, которыми усеяно ее подтянутое тело.

Леди Гага и ее новый возлюбленный:

