Пятница, 5 января
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ЖИЗНЬ МОДА ЗДОРОВЬЕ СЕКС ПИКАНТНО ПСИХОЛОГИЯ ДОМ & СЕМЬЯ РЕЦЕПТЫ ЖИВОТНЫЕ ГАЛЕРЕИ

Вот это секси! Похудевшая Леди Гага восхитила модельной фигурой в бикини

Русский TVNET/hochu.ua
  • Фото
  • Фото
Леди Гага | Фото: MARK BLINCH/Reuters/Scanpix

Леди Гага взбудоражила Сеть откровенным фото в бикини. Соблазнительным кадром певица поздравила поклонников с новогодними и рождественскими праздниками.

Леди Гага, страдающая от фибромиалгии - заболевания, сопровождающегося мышечной болью и депрессией, - кажется, пошла на поправку.

После продолжительной болезни певица заметно похудела, но, по ее словам, сейчас она чувствует себя хорошо и даже возобновила тренировки.

Поп-звезда дейтвительно выглядит цветущей, блистающей красотой и здоровьем, о чем свидетельствуют ее последние снимки.

Откровенный кадр Леди Гага сопроводила поздравлением: «С Новым годом. Счастья. Здоровья. Любви». Поклонники осыпали комплиментами не только фигуру артистки, но и стильные татуировки, которыми усеяно ее подтянутое тело.

Cause I cannot not post this picture! ❤️ #getsexylikegaga #ladygaga

A post shared by Veronica (@veronica_vyr76) on

On the way to see Lionel. 🌹

A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on

Леди Гага и ее новый возлюбленный:

0 Комментарии