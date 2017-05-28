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ФОТО: Playboy впервые поместил на обложку обнаженного трансгендера

Русский TVNET/lenta.ru
Фото: instagram.com/giuliana_farfalla

Сотрудники немецкого подразделения мужского журнала Playboy впервые поместили на обложку номера трансгендера. Об этом в среду, 10 января, сообщает «Би-Би-Си».

Избранницей редакции журнала стала 21-летняя Джулиана Фарфалла (Giuliana Farfall), которая снялась топлес для обложки январского выпуска.

«Мои дорогие друзья, я появлюсь на обложке Playboy и супер горжусь результатом. Я очень надеюсь, что она понравится вам так же, как и мне»,

— сообщила она в Instagram.

Как заявил главный редактор Playboy Флориана Бойтина (Florian Boitin), Фарфалла — прекрасный пример того, насколько важна «борьба за право на самоопределение». Он также добавил, что умерший в 2017 году основатель журнала Хью Хенфнер всегда был решительно против любых форм дискриминации и нетерпимости.

Отмечается, что трансгендер родилась на юго-западе Германии в городке Фрайбург-им-Брайсгау.

Еще в детстве мальчик по имени Паскаль Радермахер (Pascal Radermacher) чувствовал, что родился не в своем теле. В итоге в возрасте 16 лет он сделал операцию по смене пола.

Фарфалла прославилась после съемок в сериале «Следующая топ-модель Германии». Своим появлением в Playboy трансгендер надеется вдохновить других транссексуалов и всех желающих сменить пол людей.

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#slusheis 👅

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Ich wünsche euch allen, einen bezaubernden Start in die neue Woche. 🌸

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