Он есть вообще? Микро-купальник «русской Кардашян» потерялся на ее пышном теле

Давно Анастасия Квитко не радовала поклонников провокационными мини-клипами! Дождались: 15 января модель опубликовала в своем Instagram сразу несколько сексуальных видеороликов, на которых продемонстрировала практически невидимый купальник.
Анастасия Квитко регулярно пополняет Instagram откровенными фотографиями, на которых во всех ракурсах демонстрирует свои аппетитные формы. А вот видео подобного характера появляются в блоге девушки не так часто, и потому пользуются особенным успехом.
15 января «русская Ким Кардашян» поделилась сразу тремя соблазнительными роликами. Она предстала перед камерой в бикини телесного цвета.
Вышло так, что на фоне внушительных объемов модели ее крохотный купальник попросту потерялся.
Фолловеры фигуристой блондинки считают, что подобный фасон бикини идеально ей подходит.
В комментариях подписчики (ну понятно, какого пола) осыпали красотку комплиментами и сошлись во мнении, что она излучает невероятную сексуальность.
А как считаете вы, хорошо ли смотрится на Насте такой купальник? Или же ей все-таки следовало взять на размер побольше?
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