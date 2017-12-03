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Он есть вообще? Микро-купальник «русской Кардашян» потерялся на ее пышном теле

Русский TVNET/woman.ru
Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko

Давно Анастасия Квитко не радовала поклонников провокационными мини-клипами! Дождались: 15 января модель опубликовала в своем Instagram сразу несколько сексуальных видеороликов, на которых продемонстрировала практически невидимый купальник.

Анастасия Квитко регулярно пополняет Instagram откровенными фотографиями, на которых во всех ракурсах демонстрирует свои аппетитные формы. А вот видео подобного характера появляются в блоге девушки не так часто, и потому пользуются особенным успехом.

15 января «русская Ким Кардашян» поделилась сразу тремя соблазнительными роликами. Она предстала перед камерой в бикини телесного цвета.

Вышло так, что на фоне внушительных объемов модели ее крохотный купальник попросту потерялся.

Фолловеры фигуристой блондинки считают, что подобный фасон бикини идеально ей подходит.

В комментариях подписчики (ну понятно, какого пола) осыпали красотку комплиментами и сошлись во мнении, что она излучает невероятную сексуальность.

А как считаете вы, хорошо ли смотрится на Насте такой купальник? Или же ей все-таки следовало взять на размер побольше?

Кликайте на стрелочку на изображении справа и смотрите все пикантные видео:

📸

A post shared by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on

Photoshoot day with @mikeleshotit 📸

A post shared by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on

Good morning guys ☀️

A post shared by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on

My first photos in 2018 ☀️how was your new year eve?☺️

A post shared by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on

I love the weather in Miami🏝 Swimsuit @hello_ac305

A post shared by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on

Today i had shoot with @zavierdeangelo for 2018 Calendar ❤️😘

A post shared by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on

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