ФОТО: Украинская актриса готова встать на колени и раздеться перед папарацци

Уроженка Одессы Наташа Бласик (Natasha Blasick) попала в объективы папарацци на жарком пляже Малибу и, заметив это, принялась прилагать все усилия, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания.

Живущая в Калифорнии 37-летняя красотка готова была не только упасть на колени перед камерой, но даже расстегнуть и без того невероятно сексуальные микро-шортики. Горячо получилось!

Стоит отметить, что

Наташа Бласик не впервые столь откровенно позирует фотографам - на публичных мероприятиях актриса, как правило, появляется в платьях с невероятными разрезами и внушительными декольте,

а не так давно она и вовсе прогулялась по калифорнийским улицам в пикантном наряде, не оставляющем простора для воображения!

Наташа родилась в простой семье на Украине, в Одессе. В 6 лет она начала изучать английский язык, в 14 - активно заниматься танцами, принимала участие в концертах, спектаклях и нескольких конкурсах красоты. После окончания школы получила степень магистра в области маркетинга,

а спустя какое-то время познакомилась с американским туристом Мартином Бласиком, вышла за него замуж, сменила фамилию и уехала в Лос-Анджелес, где начала изучать актерское мастерство.

Наташа дебютировала в сериале «Дни нашей жизни» в роли секретного агента Саши, позднее снялась в фильмах «Знакомство со спартанцами», «Финал», «Брандо без купюр» и «Номанд: Начало». В 2015 году сыграла роль Синди в триллере «Игра в куклы» и Ники в боевике «Боевой малыш», в 2016-м отметилась небольшой ролью в телесериале «Жан-Клод Ван Джонсон», сыграла Алексу в фильме «Секс-Трип» и продолжает сниматься.