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Блеск! Шэрон Стоун отметила 60-летие откровенной фотосессией

Русский TVNET/topnews.ru
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Шэрон Стоун | Фото: Richard Shotwell/AP/Scanpix

Восхитительная американская актриса, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун показала всему миру, что даже в столь зрелом возрасте выглядит безупречно.

Звезда «Основного инстинкта» отметила свой очередной день рождения откровенной фотосессией для издания The New York Times. На снимках секс-символ 80-90-х предстала в черных брюках и бюстгальтере.

В интервью Стоун рассказала, что по утрам умывается не косметическими средствами, а прохладной водой.

Она не употребляет кофеин, редко пьет алкоголь и практически забыла вкус газированных напитков. Основой ее рациона являются мясо и темный шоколад.

Кроме того, актриса всегда тщательно защищает кожу от солнца, используя специальные защитные средства.

Happy Birthday balloons from the boys. ❤️ #family

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Деловой стиль Шэрон Стоун: очки и костюмы:

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