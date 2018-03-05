Блеск! Шэрон Стоун отметила 60-летие откровенной фотосессией

Восхитительная американская актриса, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун показала всему миру, что даже в столь зрелом возрасте выглядит безупречно.

Звезда «Основного инстинкта» отметила свой очередной день рождения откровенной фотосессией для издания The New York Times. На снимках секс-символ 80-90-х предстала в черных брюках и бюстгальтере.

В интервью Стоун рассказала, что по утрам умывается не косметическими средствами, а прохладной водой.

Она не употребляет кофеин, редко пьет алкоголь и практически забыла вкус газированных напитков. Основой ее рациона являются мясо и темный шоколад.

Кроме того, актриса всегда тщательно защищает кожу от солнца, используя специальные защитные средства.

Деловой стиль Шэрон Стоун: очки и костюмы:

Шэрон Стоун в Лос-Анджелесе (2017 год):