Это платье? Фигуристая филиппинская актриса сразила секси-нарядом

Недавно на улицах Майами внимание папарацци привлекла актриса и модель филиппинского происхождения Дафна Джой, которая отправилась на одну из вечеринок в легком белом платье, больше похожем на сексуальный пеньюар.

31-летняя красотка с выдающимися формами в компании подруги посетила популярный греческий ресторан Kiki on the River. На выходе из этого заведения девушки и попали в объективы фотографов.

Казалось, что и без того весьма откровенный наряд Джой в любую секунду может не только распахнуться и показать больше, чем дозволено, но и вовсе соскользнуть с ее тела.

В настоящее время Дафна является свободной женщиной. Она воспитывает 5-летнего сына от рэпера 50 Cent, с которым была вместе три года, однако в 2011 году пара рассталась.

Эффектная брюнетка снялась в нескольких музыкальных клипах, а также сыграла роль русалки в блокбастере «Пираты Карибского моря: На странных берегах».

За страничкой Джой в социальной сети Instagram следят около 1,2 миллиона человек, которых сексуальная красотка регулярно радует пикантными снимками.

Mornin ☀️ @prettylittlething A post shared by Daphne Joy (@daphnejoy) on Feb 3, 2018 at 7:43am PST

🐚 bikini of the day @hotmiamistyles A post shared by Daphne Joy (@daphnejoy) on Jan 31, 2018 at 3:41pm PST