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Это платье? Фигуристая филиппинская актриса сразила секси-нарядом

Русский TVNET
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Фото: Splash News/Vida Press

Недавно на улицах Майами внимание папарацци привлекла актриса и модель филиппинского происхождения Дафна Джой, которая отправилась на одну из вечеринок в легком белом платье, больше похожем на сексуальный пеньюар.

31-летняя красотка с выдающимися формами в компании подруги посетила популярный греческий ресторан Kiki on the River. На выходе из этого заведения девушки и попали в объективы фотографов.

Казалось, что и без того весьма откровенный наряд Джой в любую секунду может не только распахнуться и показать больше, чем дозволено, но и вовсе соскользнуть с ее тела.

В настоящее время Дафна является свободной женщиной. Она воспитывает 5-летнего сына от рэпера 50 Cent, с которым была вместе три года, однако в 2011 году пара рассталась.

Эффектная брюнетка снялась в нескольких музыкальных клипах, а также сыграла роль русалки в блокбастере «Пираты Карибского моря: На странных берегах».

За страничкой Джой в социальной сети Instagram следят около 1,2 миллиона человек, которых сексуальная красотка регулярно радует пикантными снимками.

Mornin ☀️ @prettylittlething

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Always been a lover ❤️ crop top @prettylittlething

A post shared by Daphne Joy (@daphnejoy) on

🐚 bikini of the day @hotmiamistyles

A post shared by Daphne Joy (@daphnejoy) on

Swim by @hotmiamistyles

A post shared by Daphne Joy (@daphnejoy) on

Good morning sunshine 🌞 Sweater @zaful use code Daphne16 🌞

A post shared by Daphne Joy (@daphnejoy) on

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