Это платье? Фигуристая филиппинская актриса сразила секси-нарядом

Недавно на улицах Майами внимание папарацци привлекла актриса и модель филиппинского происхождения Дафна Джой, которая отправилась на одну из вечеринок в легком белом платье, больше похожем на сексуальный пеньюар.
31-летняя красотка с выдающимися формами в компании подруги посетила популярный греческий ресторан Kiki on the River. На выходе из этого заведения девушки и попали в объективы фотографов.
Казалось, что и без того весьма откровенный наряд Джой в любую секунду может не только распахнуться и показать больше, чем дозволено, но и вовсе соскользнуть с ее тела.
В настоящее время Дафна является свободной женщиной. Она воспитывает 5-летнего сына от рэпера 50 Cent, с которым была вместе три года, однако в 2011 году пара рассталась.
Эффектная брюнетка снялась в нескольких музыкальных клипах, а также сыграла роль русалки в блокбастере «Пираты Карибского моря: На странных берегах».
За страничкой Джой в социальной сети Instagram следят около 1,2 миллиона человек, которых сексуальная красотка регулярно радует пикантными снимками.