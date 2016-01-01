Хакеры слили интимные фото невесты принца Гарри

Хакеры Celeb Jihad, специализирующиеся на публикации интимных фото звезд, выложили на своем сайте запись с обнаженной Меган Маркл, в прошлом актрисой, а ныне - невестой британского принца Гарри.

В ролике Меган появляется перед камерой топлес. Судя по кадрам, съемка происходила на каком-то пляже. На сайте Celeb Jihad также выложены скриншоты с этого видео.

FOTO: Скриншот

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл обручились в ноябре 2017 года. Их свадьба назначена на 19 мая 2018 года. О романе Маркл с принцем, занимающим пятое место в очереди на британский престол, стало известно осенью 2016 года.

Королевскя семья в Вестминстерском аббатстве:

Элегантная Меган Маркл в Stella McCartney пообщалась с народом на вокзале Паддингтон:

Меган Маркл и принц Гарри в Бирмингеме: