Такого вы не видели! 48-летняя актриса снялась в бикини, которого практически нет

Американская актриса, модель и фитнес-тренер Алисия Арден очень любит позировать на камеру, и чаще всего она это делает в полуобнаженном виде.

На сей раз 48-летняя Арден, известная по своим ролям в сериалах Baywatch и General Hospital, порадовала папарацци фотосессией за гранью откровения.

Предстать в таком микроскопическом бикини, пожалуй, осмелилась бы далеко не каждая даже юная красотка, но Алисии, видимо, все нипочем.

Ветеранша шоу-бизнеса позировала на одной из смотровых башень и у ее подножия в блестящем розовом бикини, которое практически не скрывало даже самые интимные части ее тела. Добавили эротичности этим кадрам туфли на высоком каблуке.

Смотрите фото, но мужчины - осторожно!