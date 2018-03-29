Пятница, 30 марта
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Предупреждение!

Эту страницу нельзя открывать, если тебе нет 18-ти лет!

Мне уже есть 18 лет
18
 Мне еще нет 18 лет
ЖИЗНЬ МОДА ЗДОРОВЬЕ СЕКС ПИКАНТНО ПСИХОЛОГИЯ ДОМ & СЕМЬЯ РЕЦЕПТЫ ЖИВОТНЫЕ ГАЛЕРЕИ

Убивать - так наповал! В Сети появились свежие кадры Playboy с Ольгой Бузовой

woman.ru/Русский TVNET
  • Фото
  • Видео
Ольга Бузова | Фото: Eugene Odinokov/Sputnik/Scanpix

32-летняя весьма неординарная, но невероятно популярная российская телеведущая, а с недавних пор еще и певица Ольга Бузова приняла участие в откровенной фотосъемке для мужского журнала Playboy. Несмотря на то, что официальные представители как издания, так и и самой Бузовой хранят молчание по этому поводу, обложка с полуобнаженной звездой говорит сама за себя.

29 марта в Сети появилась обложка журнала Playboy, для которой позировала Ольга Бузова.

Она предстала в черных шелковых шортах с высокой талией на подтяжках, едва прикрывающих грудь. Образ дополнили фуражка и пиджак, слегка накинутый на плечи.

Каким образом эта обложка попала на просторы Интернета — неизвестно.

Но в начале марта Бузова как раз выкладывала в Инстаграм-истории снимки, сделанные во время откровенной фотосессии.

Возможно, это кадры с бэкстейджа именно этой съемки для Playboy.

Пользователи Сети уже успели оценить пикантное фото с Ольгой.

Многие нашли образ звезды смелым и сексуальным. Теперь все с нетерпением ждут, когда журнал появится в продаже, чтобы увидеть, какой Бузова предстанет на страницах издания.

Ведь фотосессии Playboy славятся своей откровенностью. Ольга уже дважды была на обложке издания: в 2006 и 2010 годах. Но уже не раз намекала, что хотела бы украсить обложку самого популярного мужского журнала снова.

0 Комментарии