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Модель Playboy в абсурдном наряде занялась спортом

TVNET
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Фото: Vida Press

С приходом тепла парки становятся все более любимы среди спортсменов. Модель Playboy Карла Хау (Carla Howe) выбрала для занятий спортом крупнейший парк Лондона — Гайд-парк.

Правда, 27-летняя модель не стала надевать банальный спортивный костюм,

она выбрала белую юбку и белый топик, едва прикрыващий ее грудь. В таком виде девушка отправилась на пробежку.

Красотка часто появляется в бульварной прессе. В начале года сообщалось, что она — новая подружка репера Tyga. Ранее тот встречался с Кайли Дженнер, сестрой Ким Кардашян, родившей в феврале этого года дочь. Дженнер сейчас связывают отношения с другим репером — Travis Scott.

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