Запредельное секси! Платье модели едва удержало ее фантастическую грудь

Обладательница натурального бюста 8-го размера модель Линдси Пелас (Lindsey Pelas) не только радует своих поклонников пикантными снимками в соцсетях, но еще и посещает многочисленные официальные приемы, где также не упускает возможность показать свое «богатство» во всей красе.

На днях 26-летняя сексапильная блондинка приняла участие в благотворительном мероприятии Babes in Toyland, целью которого является сбор средств для защиты животных.

Для этого публичного выхода в свет Линдси выбрала черное облегающее платье с таким откровенным декольте, которое обнажило гораздо больше, чем следовало бы.

Эта красотка получила известность два года назад, когда переехала в Лос-Анджелес, чтобы воплотить в жизнь свою мечту стать моделью. Она снималась для Playboy, Cosmopolitan, Maxim, GQ и другиих известных глянцев.

Идеальная фигура в сочетании с красивым лицом и, естественно, феноменально пышная грудь помогли Пелас заполучить почти 3,5 миллиона подписчиков на ее странице в Instagram.

Сама Линдси говорит, что благодарна природе за такой «дар», однако с ним связана масса проблем. Но, судя по всему, ради известности девушка готова стерпеть все трудности.