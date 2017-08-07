Вот это тело! Жена хоккеиста Ковальчука и четырежды мама - «Мисс фитнес-бикини»

На днях Николь Ковальчук опубликовала в своем микроблоге ролик с медалью и кубком, которые она получила на прошедшем конкурсе по бодибилдингу. Поклонники и любимый супруг - известный хоккеист поздравили спортсменку в комментариях.
В «нулевых» Николь Амбразайтис была одной из солисток группы «Мираж». Однако,
когда девушка познакомилась с молодым и перспективным хоккеистом Ильей Ковальчуком, она решила уйти из мира шоу-бизнеса и полностью посвятить себя семье.
За 16 лет совместной жизни у Николь и ее мужа появились четверо детей. После каждых родов бывшая певица в рекордные сроки возвращала свою добеременную фигуру, регулярно занимаясь в спортзале. Николь так увлеклась, что решила попробовать свои силы в бодибилдинге. В марте 2018 года впервые решила поучаствовать в конкурсе и сразу же завоевала свою первую награду.
Супруга известного хоккеиста получила почетное звание «Мисс фитнес-бикини» и кубок.
«Мне было сложно, я забыла все, чему меня учили, как только услышала, что нужно готовиться к выходу на сцену. До этого я считала себя храброй. Какой там улыбаться, когда половина меня готова была убежать оттуда»,
— рассказала своим подписчикам Николь.
Хочу сказать спасибо своему тренеру @alexander_nazarenko_official за мой первый опыт в номинации фитнес бикини 👙 Мне было сложно 🙀 я забыла все чему вы меня учили, как только услышала что нужно готовиться к выходу на сцену 😅 До этого я считала себя храброй😀 Какой там улыбаться🤦🏼♀️ когда половина меня готова была убежать оттуда🏃♀️ Такие странные эмоции меня переполняли☺️ вот вообще не помню, что происходило с 15.00 до 18.00 😂 Сегодня мне лучше😅 А пока мы оооооочень много позируем👙 Позирование оказалось намного сложнее чем я думала😰 Готовимся к след выходу💪🏻 проведя работу над ошибками☺️ Спасибо моим родным за поддержку❤️ Фото буду выставлять, как только мне будут присылать Отдельное спасибо @igorpppp @vasbyk @juliasedu @alishakirikova #motivation#fitnessmotivation#fitnessbikini#fitnessmodel#gym#bikini#power#loveyourself
Фолловеры принялись поздравлять жену хоккеиста: «Какая же вы умничка! Так держать»,
«Вот это у вас семья! Куда кубки ставить будете?», «Вперед к новым стремлениям, и не останавливаться на достигнутом!», «Восхищаете и заряжаете своим примером!».
Не остался в стороне и Илья, опубликовавший снимок жены в Инстаграм-историях. К слову, сам Ковальчук также привез домой медаль. Спортсмен завоевал золото в составе сборной России на прошедшей Олимпиаде в Пхенчхане.