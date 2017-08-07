Вот это тело! Жена хоккеиста Ковальчука и четырежды мама - «Мисс фитнес-бикини»

На днях Николь Ковальчук опубликовала в своем микроблоге ролик с медалью и кубком, которые она получила на прошедшем конкурсе по бодибилдингу. Поклонники и любимый супруг - известный хоккеист поздравили спортсменку в комментариях.

В «нулевых» Николь Амбразайтис была одной из солисток группы «Мираж». Однако,

когда девушка познакомилась с молодым и перспективным хоккеистом Ильей Ковальчуком, она решила уйти из мира шоу-бизнеса и полностью посвятить себя семье.

За 16 лет совместной жизни у Николь и ее мужа появились четверо детей. После каждых родов бывшая певица в рекордные сроки возвращала свою добеременную фигуру, регулярно занимаясь в спортзале. Николь так увлеклась, что решила попробовать свои силы в бодибилдинге. В марте 2018 года впервые решила поучаствовать в конкурсе и сразу же завоевала свою первую награду.

Супруга известного хоккеиста получила почетное звание «Мисс фитнес-бикини» и кубок.

«Мне было сложно, я забыла все, чему меня учили, как только услышала, что нужно готовиться к выходу на сцену. До этого я считала себя храброй. Какой там улыбаться, когда половина меня готова была убежать оттуда»,

— рассказала своим подписчикам Николь.

Фолловеры принялись поздравлять жену хоккеиста: «Какая же вы умничка! Так держать»,

«Вот это у вас семья! Куда кубки ставить будете?», «Вперед к новым стремлениям, и не останавливаться на достигнутом!», «Восхищаете и заряжаете своим примером!».

Не остался в стороне и Илья, опубликовавший снимок жены в Инстаграм-историях. К слову, сам Ковальчук также привез домой медаль. Спортсмен завоевал золото в составе сборной России на прошедшей Олимпиаде в Пхенчхане.

🏹🏹🏹 By @dusiasobol A post shared by Nikol Kovalchuk (@nikolkovalchukofficial) on Mar 23, 2018 at 5:27am PDT

🖤 A post shared by Nikol Kovalchuk (@nikolkovalchukofficial) on Feb 20, 2018 at 10:17am PST

Who likes abs?🍫🍫🍫 #abs#gym#loveyourself#powergirl#fitness#fitnessmotivation#healthylifestyle#healthyfood#motivationmonday#fitnessmodel#bikiniprep A post shared by Nikol Kovalchuk (@nikolkovalchukofficial) on Dec 25, 2017 at 2:57am PST

Good job Nikol✌🏻 #gymlife#legday#bootyworkout#motivation#fitness#fitnessmotivation#fitnessmodel#bikiniprep#healthyfood#loveyourself#powerlifting#hardwork A post shared by Nikol Kovalchuk (@nikolkovalchukofficial) on Nov 24, 2017 at 7:02am PST

❤️❤️❤️🙏🏻 A post shared by Nikol Kovalchuk (@nikolkovalchukofficial) on Nov 6, 2017 at 4:01am PST

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😍😍😍! Все на каток🔥👍🏻@nikolkovalchukofficial A post shared by Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) on Mar 12, 2018 at 9:43am PDT