Красавица-дочь известного российского актера взбудоражила Сеть снимком топлес

Интернет-пользователи уже больше года активно следят за микроблогом дочери российского актера Кирилла Сафонова. На днях 22-летняя Анастасия Сафонова опубликовала в Instagram новый снимок, взбудораживший ее поклонников.

После развода Кирилла Сафонова с первой женой его дочь Анастасия осталась жить в США.

Сейчас девушка развивает модельную карьеру, регулярно радуя своих подписчиков в Instagram новыми кадрами. В 2016 году на наследницу известного актера обратил внимание авторитетный мужской журнал.

С тех самых пор Интернет-пользователи, которые не смогли остаться равнодушными, увидев кадры с Анастасией, активно следят за ее микроблогом в Сети.

«Прекрасный снимок», «Никак не могу перестать смотреть на тебя», «Такая красавица!», «Убийственно», — принялись расхваливать девушку в комментариях многочисленные интернет-пользователи.

К слову, сердце Анастасии уже занято. В скором времени она выйдет замуж за своего избранника Стивена. Осенью 2017 года влюбленные обручились.

Судя по всему, жених Сафоновой полностью устраивает ее отца. Кирилл опубликовал в своем микроблоге снимок дочери с будущим зятем и поздравил их с грядущей свадьбой.