ФОТО: Бразильская модель ростом 184 см показала фантастическое тело

Пока мы с вами ещетолько мечтаем о пляжном сезоне и загорелой коже, бразильская модель Лаис Рибейро уже вовсю наслаждается отдыхом на пляже и соблазняет своих поклонников идеальным телом в купальнике.

27-летняя модель Victoria's Secret попала в объективы папарацци на одном из пляжей Майами. Смуглая красавица была одета в розовый купальник, который подчеркивал все достоинства ее изумительной фигуры, в том числе и бесконечные ноги. Смотрите фото!

Напомним, что осенью прошлого года на ежегодном грандиозном шоу Victoria's Secret Лаис Рибейро была удостоена чести презентовать усыпанный драгоценностями бюстгальтер Fantasy Bra, что является наивысшим достижением и мечтой любого «ангела».