Без комментариев! Неугомонная Волочкова выложила голое фото с пляжа

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram обнаженную фотографию с пляжа в Таиланде. В комментариях к посту она заявила, что испытывает счастье, созерцая красоту «в самых роскошных местах, когда никого нет рядом».

«Какое счастье — созерцать красоту! А в самых роскошных местах это делать еще приятнее, согласитесь?» — написала Волочкова. Пост 42-летней балерины на момент публикации заметки собрал почти одиннадцать тысяч лайков. Без комментариев!

В марте бывший водитель и помощник Волочковой Александр Скиртач, находящийся в московском СИЗО по обвинению в мошенничестве с деньгами артистки, рассказал о ее финансовом положении. По его словам, у балерины есть 24 квартиры и дом за 244 миллиона рублей (примерно 3,5 млн евро).