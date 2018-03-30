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Что может быть красивее?! Беременная «ангел» Victoria’s Secret полностью разделась

woman.ru/Русский TVNET
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Кэндис Свейнпол | Фото: FRED DUFOUR/AFP/Scanpix

Подписчиков восхитил снимок, которым поделилась 29-летняя Кэндис Свейнпол на своей странице в Instagram. На фото беременная модель Victoria’s Secret позирует обнаженной.

Очень скоро в семье Кэндис Свейнпол и ее мужа Германа Николи ожидается прибавление. В декабре 2017 года модель объявила, что во второй раз станет матерью. На днях Кэндис опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором позирует обнаженной.

«Тело расцветает. Соединение духовного и физического начал. Разве женщины не прекрасны?» — так подписала это откровенное фото модель.

Пользователи Сети выразили восхищение красотой Свейнпол и назвали ее «неземным созданием».

Некоторые подписчицы с завистью отметили, что мечтают во время беременности выглядеть так же.

#volley ➕ #vibe @tropicofc

A post shared by Candice Swanepoel (@angelcandices) on

The newest style from @tropicofC The CoCo 🖤🖤🖤 #tropicofC #swimwear

A post shared by Candice Swanepoel (@angelcandices) on

Напомним, что недавно, на снимках папарацци, Интернет-пользователи рассмотрели у идеальной модели целлюлит. Тогда подписчики сделали вывод, что даже совершенство несовершенно без фотошопа.

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