Что может быть красивее?! Беременная «ангел» Victoria’s Secret полностью разделась

Подписчиков восхитил снимок, которым поделилась 29-летняя Кэндис Свейнпол на своей странице в Instagram. На фото беременная модель Victoria’s Secret позирует обнаженной.
Очень скоро в семье Кэндис Свейнпол и ее мужа Германа Николи ожидается прибавление. В декабре 2017 года модель объявила, что во второй раз станет матерью. На днях Кэндис опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором позирует обнаженной.
«Тело расцветает. Соединение духовного и физического начал. Разве женщины не прекрасны?» — так подписала это откровенное фото модель.
Пользователи Сети выразили восхищение красотой Свейнпол и назвали ее «неземным созданием».
Некоторые подписчицы с завистью отметили, что мечтают во время беременности выглядеть так же.
Напомним, что недавно, на снимках папарацци, Интернет-пользователи рассмотрели у идеальной модели целлюлит. Тогда подписчики сделали вывод, что даже совершенство несовершенно без фотошопа.