Что может быть красивее?! Беременная «ангел» Victoria’s Secret полностью разделась

Подписчиков восхитил снимок, которым поделилась 29-летняя Кэндис Свейнпол на своей странице в Instagram. На фото беременная модель Victoria’s Secret позирует обнаженной.

Очень скоро в семье Кэндис Свейнпол и ее мужа Германа Николи ожидается прибавление. В декабре 2017 года модель объявила, что во второй раз станет матерью. На днях Кэндис опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором позирует обнаженной.

«Тело расцветает. Соединение духовного и физического начал. Разве женщины не прекрасны?» — так подписала это откровенное фото модель.

Пользователи Сети выразили восхищение красотой Свейнпол и назвали ее «неземным созданием».

Некоторые подписчицы с завистью отметили, что мечтают во время беременности выглядеть так же.

#volley ➕ #vibe @tropicofc A post shared by Candice Swanepoel (@angelcandices) on Apr 9, 2018 at 7:27am PDT