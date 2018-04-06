Красотки-близняшки из России ищут одного богатого мужчину на двоих

Моделей-близняшек из Казани Алину и Аделину Фатхеевых буквально можно назвать мечтой любого мужчины. Стройные, длинноногие, с аккуратными чертами лица… Этот список можно продолжать бесконечно.

Совсем недавно Аделина и Алина похвастались тем, что сделали себе подарок и увеличили грудь. Теперь Instagram сестер притягивает к себе еще больше мужского внимания.

«Всем огромное спасибо за поздравления, нам очень приятно, так много внимания», - подписали казанские близняшки первую фотографию с новыми формами.

Как пишет Elu24,

в их родном городе – Казани – их не устраивает размер достатка, поэтому девушки хотят перебраться в Москву.

Как пишут СМИ, близняшки даже решили найти богатого мужчину, который стал бы обеспечивать их обеих.

Казанские близняшки Фатхеевы – Алина и Аделина – стали популярными после съемок в клипе Амирана Сардарова, известного по блогу «Дневник хача».

Видео вызвало широкий общественный резонанс, так как 21-летние девушки позировали с голыми ягодицами днем на Кремлевской набережной.

Сами близняшки утверждают, что согласились принять участие в съемке спонтанно и не ожидали, что им задерут юбки при всех.

Однако, судя по их странице в Instagram, демонстрировать свои отдельные части тела для близняшек - привычное дело.

Правда, большинство соотечественников критикуют девушек за вызывающее поведение и откровенные фотографии. Тем не менее каждая опубликованная фотография близняшек набирает сотни лайков и комментариев.