Красотки-близняшки из России ищут одного богатого мужчину на двоих

Моделей-близняшек из Казани Алину и Аделину Фатхеевых буквально можно назвать мечтой любого мужчины. Стройные, длинноногие, с аккуратными чертами лица… Этот список можно продолжать бесконечно.
Совсем недавно Аделина и Алина похвастались тем, что сделали себе подарок и увеличили грудь. Теперь Instagram сестер притягивает к себе еще больше мужского внимания.
«Всем огромное спасибо за поздравления, нам очень приятно, так много внимания», - подписали казанские близняшки первую фотографию с новыми формами.
В последнее время все больше поступает искренних добрых сообщений в Директ😍 Извините, что некоторым не успеваем отвечать🙏🏽но как же это приятно сидеть вечером и читать такие тёплые, неожиданные пожелания❤ Спасибо, наши хорошие, за внимание и уважение, которое проявляете🙌🏽 Всех ооочень любим, а в ответ желаем ещё большего счастья и удачи❤ . #близняшки #twins #kazan #казань #всегдарядом #всегдавместе #однахорошоадвелучше #twinstagram
Как пишет Elu24,
в их родном городе – Казани – их не устраивает размер достатка, поэтому девушки хотят перебраться в Москву.
Как пишут СМИ, близняшки даже решили найти богатого мужчину, который стал бы обеспечивать их обеих.
Казанские близняшки Фатхеевы – Алина и Аделина – стали популярными после съемок в клипе Амирана Сардарова, известного по блогу «Дневник хача».
Видео вызвало широкий общественный резонанс, так как 21-летние девушки позировали с голыми ягодицами днем на Кремлевской набережной.
Сами близняшки утверждают, что согласились принять участие в съемке спонтанно и не ожидали, что им задерут юбки при всех.
Однако, судя по их странице в Instagram, демонстрировать свои отдельные части тела для близняшек - привычное дело.
Правда, большинство соотечественников критикуют девушек за вызывающее поведение и откровенные фотографии. Тем не менее каждая опубликованная фотография близняшек набирает сотни лайков и комментариев.
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