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Еще вопрос, кто круче! Подружка Кардашян сразила формами в монобикини

Русский TVNET
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Фото: MEGA/Scanpix

Модель, близкая подруга Ким Кардашян и звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Майами» (The Real Housewives of Miami) Ларса Пиппен и в 43 года не стесняется демонстрировать свое тело в сексуальном купальнике. И правильно делает - формы у нее шикарные!

Супруга экс-баскетболиста Скотти Пиппена, который в 90-х был одноклубником Майкла Джордана в «Чикаго Буллз», попала в объективы папарацци на отдыхе в Майами в очень откровенном купальнике марки Myra Swim стоимостью 100 евро.

Свой пляжный образ красавица дополнила черной фуражкой и солнцезащитными очками, а также золотыми серьгами-кольцами, кулоном и широкими браслетами.

We sprinkle fairy dust everywhere we go 🧚🏽‍♀️🧚🏽‍♀️

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White on white

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Hbd Jonathan! Hope you liked the cake I baked for u

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Sunny n hot! Love being home

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