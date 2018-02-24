Еще вопрос, кто круче! Подружка Кардашян сразила формами в монобикини

Модель, близкая подруга Ким Кардашян и звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Майами» (The Real Housewives of Miami) Ларса Пиппен и в 43 года не стесняется демонстрировать свое тело в сексуальном купальнике. И правильно делает - формы у нее шикарные!

Супруга экс-баскетболиста Скотти Пиппена, который в 90-х был одноклубником Майкла Джордана в «Чикаго Буллз», попала в объективы папарацци на отдыхе в Майами в очень откровенном купальнике марки Myra Swim стоимостью 100 евро.

Свой пляжный образ красавица дополнила черной фуражкой и солнцезащитными очками, а также золотыми серьгами-кольцами, кулоном и широкими браслетами.

White on white A post shared by Larsa Pippen (@larsapippen) on Apr 9, 2018 at 3:32pm PDT