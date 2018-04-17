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Белла Хадид взбудоражила публику очередным откровенным фото

Русский TVNET/hochu.ua
Белла Хадид | Фото: FRANCOIS GUILLOT/AFP/Scanpix

21-летняя модель Белла Хадид не знает, что такое комплексы. Красавица не отказывает себе в откровенных нарядах, тем самым радуя многомиллионную армию поклонников со всего мира. Очередное фото манекенщицы взбудоражило фолловеров.

Звезда мирового моделинга Белла Хадид решила, что не нужно искать повод, чтобы раздеться, если ты на пляже. Поэтому, надев самые красивые белые трусики, отправилась загорать.

Осиную талию, о которой поклонники Беллы слагают легенды, она подчеркнула золотой цепочкой, сделав образ еще более манящим.

Такой снимок сразу вызвал бурную реакцию среди фанатов знаменитости. Восторженная публика засыпала красавицу комплиментами.

Правда, немного позже Белла все-таки засмущалась и надела верх купальника.

Early Riser 🧠

A post shared by 🦋 (@bellahadid) on

believe you when you say it like thaat..

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