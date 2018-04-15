«Дизайнерский сосок»: новый вид пластики груди завоевывает мир

Певица Рианна и топ-модели Кендалл Дженнер и Белла Хадид, которые часто появляются перед публикой без бюстгальтера, задали новый тренд, получивший название «дизайнерский сосок». Об этом сообщает The Sun.

Американский пластический хирург Норман Роуи рассказал, как к нему начали приходить девушки с просьбой накачать им соски. «Люди уделяют внимание каждой мелочи. Женщинам уже не хватает обычного увеличения груди или ринопластики, они хотят прокачать каждую деталь», — пояснил доктор и добавил, что его пациенты стремятся во всем быть похожими на знаменитостей.

Процедура представляет собой введение в сосок инъекций со специальным филлером из гиалуроновой кислоты. По словам Роуи, раствор добавляет соскам объем, который заставляет их торчать из-под одежды.

На днях фотографии откровенного костюма Рианны на музыкальном фестивале Coachella вызвали неоднозначную реакцию поклонников в Instagram. Девушка появилась перед публикой в коричневом полупрозрачном полотне, обернутом вокруг тела, через которое просматривалась ее голая грудь. Дополнили эпатажный образ звезды высокие сапоги-угги на каблуке.