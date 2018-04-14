«Украинская Барби» обнажила грудь: секси, но все обсуждают инопланетную талию

На днях 32-летняя Валерия Лукьянова опубликовала в Instagram откровенное фото. Однако пользователи Сети вместо того, чтобы восхититься сексуальностью «живой Барби», принялись обсуждать, какие операции она делала.

Валерия Лукьянова, более известная миру как «живая Барби» из Одессы, регулярно дает общественности поводы обсуждать ее внешность.

Девушка уверяет, что лишь однажды ложилась под нож хирурга. По словам Валерии, она увеличила грудь, а необычная внешность досталась ей от природы.

Некоторые пользователи Сети сомневаются в том, что Валерия не прибегала ни к каким другим бьюти-манипуляциям.

На днях Лукьянова опубликовала в Сети обнаженное фото. Снимок «живой Барби» вызвал бурную дискуссию среди ее поклонников.

Фанаты признались, что не могут налюбоваться на стройную фигуру Валерии. Впрочем, многие пользователи Сети обратили внимание не на эффектную грудь Лукьяновой, а на ее талию.

Подписчики в очередной раз принялись интересоваться у девушки, как ей удалось добиться таких пропорций. Некоторые отметили, что никогда не видели девушек со столь тонкой талией.

А как считаете вы, удаляла ли Валерия ребра?