«Украинская Барби» обнажила грудь: секси, но все обсуждают инопланетную талию

На днях 32-летняя Валерия Лукьянова опубликовала в Instagram откровенное фото. Однако пользователи Сети вместо того, чтобы восхититься сексуальностью «живой Барби», принялись обсуждать, какие операции она делала.
Валерия Лукьянова, более известная миру как «живая Барби» из Одессы, регулярно дает общественности поводы обсуждать ее внешность.
Девушка уверяет, что лишь однажды ложилась под нож хирурга. По словам Валерии, она увеличила грудь, а необычная внешность досталась ей от природы.
Некоторые пользователи Сети сомневаются в том, что Валерия не прибегала ни к каким другим бьюти-манипуляциям.
На днях Лукьянова опубликовала в Сети обнаженное фото. Снимок «живой Барби» вызвал бурную дискуссию среди ее поклонников.
Фанаты признались, что не могут налюбоваться на стройную фигуру Валерии. Впрочем, многие пользователи Сети обратили внимание не на эффектную грудь Лукьяновой, а на ее талию.
Подписчики в очередной раз принялись интересоваться у девушки, как ей удалось добиться таких пропорций. Некоторые отметили, что никогда не видели девушек со столь тонкой талией.
А как считаете вы, удаляла ли Валерия ребра?
Лично для меня Красивая талия - это не просто изящество и тонкость! Обязательно должны быть кубики))) Недавно подруга сказала мне , что не видит у меня кубиков , а видит только полоски))) 😁😁😁 Это простимулировало меня добиться ещё более яростных кубиков))) Потому что полоски у меня и так всегда были это вовсе не зависит от спорта)))) более худшего спортивного оскорбления, если честно даже не придумаешь)))( 😌 Дорогие а что видите вы?)))) #талия #abc #waist #fitgirl
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Каждый раз меня поражает то, как легко и быстро людей можно ввести в заблуждение. И чем грубее ложь, тем охотнее люди к нее верят. Взять к примеру вброс про плоскую землю... Тот кто хоть раз был в астрале, видят мир совершенно иначе. Вокруг сплошняя голографика и поля энергии. Какие уж тут плоскости... Это может возникнуть только в головах матричных куколок! И сколько их! Куча эзотериков на полном серьезе говорят о том, что Земля плоская. А сами то в астрал выходили? Видели плоскость?))) вот с этого и стоит начинать!!!! То что над землей защитное поле, что то вроде купола, это да, с этим и я сталкивалась в астрале не однократно. Но внутри Земли целый мир, со своим существами и законами! Внутренее черное солнце! А сейчас с новой теорий плоской Земли конечно хотят отвлечь внимание от того, что происъодит внутри. Ну оно и не удивительно. А Агарта как и Атлантида списываются на эпос)))) Но мы то знаем)))).... Зато благодаря тому, что "эзотерики" так смачно подхватили новые глупости , которые кидают в качестве затравки в инет, сразу становится ясно, кто эзотерик , а кто нет! Даже если теорию плоской Земли признают официально, я никогда не поверю в это, потому что у меня есть свое мнение! Как говорится- Даже если все люди мира поверят в ложь, от этого ничего не изменится. И ложь останется ложью, а правда так и будет правдой. Поэтому меня не волнует , что большинство эзотериков и исследователей просто орут во всю глотку о том, что земля плоская) Это только показывает их уровень. И не более того. Этот мир контролируется совсем не большим количеством существ. И люди для них, не больше чем скот. И знаете, как бы грубо не звучало, я понимаю почему... Вот поэтому. Никто не думает своей головой.. Никто не хочет заниматься интеллектуальной работой, духовной работой, которая ведет к прогрессу. Все как попугаи повторяют глупости. И это только 1 маленький пример того, что люди просто не заслуживают другого обращения с ними. Потому , что они лишь живая органика, а тех ко реально думает СВОЕЙ головой- единицы. И я считаю Духовно они не люди. Просто занимают эти тела. Вот так я чувствую!( продолжегие 👇🏻👇🏻👇🏻) #земляне #плоскаяземля #глупость #землякруглая #инопланетянка
Поскольку часто задают вопросы по поводу моей индивидуальной работы с фигурой , решила рассказать более подробно, что входит в мою программу похудения и тренировок, которую вы можете у меня заказать. Ну во первых я провожу небольшую консультацию и узнаю подробности жизни, питания , тренировок и данных о человеке, который заказал программу. Узнаем толщину кости, возможность уменьшит талию, так же насколько нам надо сократить жировую прослойку. Клиентка высылает фото своей идеальной фигуры, человека своей конституции, и я помогаю добиться именно такого тела. На основе всех этих данных я приступаю к составлению индивидуальной программы, рациона и тренировок. Это своего рода ювелирная работа, а я как профессионал своего дела, оцениваю ситуацию и разрабатываю такую программу, которая подходит для конкретного индивидуального случая. В программе все нюансы питания вплоть до времени и очередности продуктов, потому что это важно. Все соблюдать. Так же тренировки и важные советы. В дополнение вы получаете мой мессенжер и круглосуточную поддержку - голосом. Вы можете обращаться ко мне в любое время , если у вас вопрос, срыв, проблема и так далее. Я всегда на связи) В процессе я корректирую и поддерживаю вас, да советы, наставления. Оказываю психологическую помощь если это необходимо, потому что похудение- это очень тонкий процесс, и надо подходить к нему с разных сторон. Помимо этого могу дальше корректировать и давать вам дополнительные упражнения. Веду до результата. То есть если вы РЕШИЛИ все поменять и иметь шикарную фигуру, я даю 100 процентный результат, что все получится, если вы в точности будете соблюдать ВСЕ, что я вам советую. Так что если кто то реально хочет этого, я помогу. За 1 месяц вы можете хорошо скинуть. А за 2 месяца вы себя просто не узнаете, если реально будете работать по моей программе и будете к себе строги. На счет стоимости и других деталей в личку. Прекрасного Вам Дня! Люблю! #программапохудения #похудение #похудеть #похудела #похудеем #спорт #фитнес
Как бы люди не пытались обвинять других в своих проблемах , а они сами всегда во всём виноваты .. просто только сильный человек способен это признать , а сильных людей , как мы знаем от общей массы - очень даже немного! 🛸 Только мы сами способны усложнять себе жизнь или её облегчать.... Все в нашей голове , все в нашей ментальности и нашем образе жизни , а начинается всё конечно же с мысли. 🌹☝🏻⚜️ Мы можем себя погрузить как в пучину отдать только в пучину Рая и реальность будет именно таковой! ⚡️😊🛸 Не забываем о возможности программирования своей реальности , никогда!!! Но самое главное это взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Перестаньте искать тех , кто вам способен помочь. Кроме вас , вам никто никогда не поможет. И чем раньше вы это поймёте , тем же лучше для вас... #истина #дух #духовное #мудрость #саморазвитие
Дааа интересный был сегодня астрал, аж 3 раза вышла. При том очень поздно легла , аж сама разозлилась на себя как это я умудрилась. Но вчера я 2 раза медитировала и сделала очень много техник, наверное это повлияло. Что ж, теперь буду знать, и опробую это еще раз))) Я вышла еще часов в 5, просто прямой техникой, было очень реалистично и мне казалось я выхожу вместе с телом и вот вот упаду с кровати, но все же решила пытаться))) И я вышла но не была уверена что не просто встала )))) Совсем забыла , что раз есть сомнения, значит точно вышла, но я решила попробовать левитацию и все получилось, поэтому я сразу поняла, что таки вышла)))... Я вылетела в окно и у меня пробудилась нереально четкая память того, куда мне надо. я вспомнила одно место, куда я постоянно летаю и оттуда есть вход в Агарти и почему то это была Индия. Я искала 1 дом,откуда я всегда выходила через Храм в подвале. И я снова туда пошла , там играла индийская музыка, горели благовонии, меня сразу узнали и пропустили, я немного постояла у трех божеств Шивы в белых одеждах и пошла вниз! И в этот момент разорался антивирусник и меня выбило. Но я снова настроилась и вышла. Но вышла немного дальше того дома , но в том же районе и казалась летящей над ним!!!! С высоты я вообще не могла понять где мне приземляться я приземлилась не совсем там и зашла в дом не с той стороны но решила уже спустится вниз и дойти до подвала, но увы пока шла поняла что теряю время и лучше вылететь вообще и изначально зайти с другой стороны и тут встречаю одну свою знакомую, которая плохо относится ко мне, но я к ней нет, мне больше даже все равно на нее, но негатива вообще не вызывает она начинает меня заговаривать делая вид что она позитивно настроена, я даже как то внимание не обратила, а потом она сделала какое то движение, быстро отскочила в сторону , и вместо нее на стене оказалась картина и она стала смеяться и сказала что скачала с меня золотую энергию и теперь она в картине , а не у меня( продолжение 👇🏻👇🏻👇🏻) #астрал #втп #фаза