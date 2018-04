«Украинская Барби» обнажила грудь: секси, но все обсуждают инопланетную талию

Лично для меня Красивая талия - это не просто изящество и тонкость! Обязательно должны быть кубики))) Недавно подруга сказала мне , что не видит у меня кубиков , а видит только полоски))) 😁😁😁 Это простимулировало меня добиться ещё более яростных кубиков))) Потому что полоски у меня и так всегда были это вовсе не зависит от спорта)))) более худшего спортивного оскорбления, если честно даже не придумаешь)))( 😌 Дорогие а что видите вы?)))) #талия #abc #waist #fitgirl

A post shared by Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21) on Apr 22, 2018 at 11:37am PDT