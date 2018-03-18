17-летняя дочь Ренаты Литвиновой удивила не по возрасту дерзким секси-образом

На днях 51-летняя Рената Литвинова опубликовала в микроблоге снимок своей дочери из новой fashion-съемки. Поклонники актрисы изумились, увидев 17-летнюю Ульяну с ярким макияжем.
В честь пятилетия бренда Dzhanelly Jewellery дочка Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская приняла участие в фотосессии для российского Vogue и примерила ювелирные украшения марки.
27 апреля актриса поделилась одним из кадров со съемки в своем Instagram. На нем Ульяна позирует в изумрудном свитере и сережках-кольцах с бриллиантами.
Образ дополнили слегка небрежная укладка и насыщенные смоки.
«Шикарна», «Рената, у вас потрясающей красоты дочь»,
«Какая фотография чудесная, ветер в волосах, и такой взрослый взгляд...», «Уля достойна быть лицом именитого бренда», «Подумал, что это Тейлор Свифт, не признал»,
— пишут восхищенные пользователи Сети. Фанаты, которые привыкли видеть Ульяну без грамма косметики на лице, отметили, что с таким ярким макияжем девушка выглядит намного старше. А вам понравился необычный бьюти-образ дочки Ренаты Литвиновой?