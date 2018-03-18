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17-летняя дочь Ренаты Литвиновой удивила не по возрасту дерзким секси-образом

woman.ru
Рената Литвинова | Фото: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti/Scanpix

На днях 51-летняя Рената Литвинова опубликовала в микроблоге снимок своей дочери из новой fashion-съемки. Поклонники актрисы изумились, увидев 17-летнюю Ульяну с ярким макияжем.

В честь пятилетия бренда Dzhanelly Jewellery дочка Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская приняла участие в фотосессии для российского Vogue и примерила ювелирные украшения марки.

27 апреля актриса поделилась одним из кадров со съемки в своем Instagram. На нем Ульяна позирует в изумрудном свитере и сережках-кольцах с бриллиантами.

Образ дополнили слегка небрежная укладка и насыщенные смоки.

«Шикарна», «Рената, у вас потрясающей красоты дочь»,

«Какая фотография чудесная, ветер в волосах, и такой взрослый взгляд...», «Уля достойна быть лицом именитого бренда», «Подумал, что это Тейлор Свифт, не признал»,

— пишут восхищенные пользователи Сети. Фанаты, которые привыкли видеть Ульяну без грамма косметики на лице, отметили, что с таким ярким макияжем девушка выглядит намного старше. А вам понравился необычный бьюти-образ дочки Ренаты Литвиновой?

Весна)

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Уля @voguerussia @ulianadobrovskaya

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Уля) @tatler_teen @ulianadobrovskaya @annareitermakeup

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Из Лондона #ренаталитвинова @ulianadobrovskaya

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🎈

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